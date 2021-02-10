和朋友討論團年飯準備什麼餸菜，我義正詞嚴地回他「麥樂雞」，他以為我說笑，但麥樂雞真的是我團年飯最記憶猶新的一道菜。

小學的時候不愛念書，多讀十個字就頭昏腦脹，每次測驗都是捧蛋回家。爸爸為了激發我讀書的潛能，說了這樣的一句話：「如果下次測驗合格，我們周末去吃麥樂雞。」聽過後，我斬釘截鐵地答應了。

我對麥樂雞的愛好如見真命天子，第一次吃就認定了它，從此就愛上，麥樂雞給我的動力足以排山倒海。離下次測驗還有一星期，在這七天我拚進全力，犧牲了一半看電視時間在書本上，又犧牲了一半玩樂時間在讀書上，雖然一半一半，足以令我體力透支。

到了測驗那天，嘗到從未有過的信心，我把每一題咀嚼得十分細膩，才小心翼翼寫下答案。測驗是在農曆新年假期前的最後一天，老師提醒，新年過後才知道成績。我腦海的麥樂雞已等了我一星期，無法多等一個長假期。我不帶一點嬌羞問老師可否假期前拿回測驗卷，老師愣住，迫不得已下答應。不用一天的時間，老師就把改好的測驗卷交還給我們。看見測驗卷上寫著合格的分數，滿腦子充斥著麥樂雞。

那個周末，剛好是大年初一，整天遊遍港九新界拜年，吃了很多的年糖，又吃了很多的年糕，就是沒有吃上麥樂雞。晚上到嫲嫲家團年，大人們忙著準備團年飯。我見天色昏暗，知道再不捉緊幾會，今天的麥樂雞盛宴就離我而去。走到爸爸前問個不停，什麼時候吃麥樂雞，他卻回答我：「等下要吃團年飯，我們不吃這些的。」

到底誰發明麥樂雞不可當飯吃？誰規定團年飯不能吃麥樂雞？我氣沖沖的走到一角，不要甚麼紅包、也不要年糖，明知團年飯要開動也沒有投降的意思。一家人都知我為區區的麥樂雞大發脾氣，爸爸也下令不要理會瑟縮角落的我。

嫲嫲看我這樣的倔強，自己走到樓下快餐店買了數盒麥樂雞回來，輕輕摸著我的頭，十分温柔地說：「測驗合格真厲害，以後也要合格才行。我們一起吃麥樂雞吧，春節要一起吃飯下年才能繼續團年的。」雖然我不是很明白團年的重要性，但有了麥樂雞的團年飯就變得價值不菲。那個晚上，我坐在嫲嫲身旁一邊吃著樂雞一邊吃著嫲嫲塞給我的青菜白飯，還一邊聽著爸爸被囉嗦：「答應了小孩的事就要做到…新年流流怎可吵吵鬧鬧……」

那份麥樂雞平息了我心中的怒火，亦改變了我家團年飯的傳統。之後幾年無論我測驗有沒有合格，團年飯都會出現一盤麥樂雞，是吃過一整年都快樂的雞塊。