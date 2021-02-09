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定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

英雄市長一身蟻

〈每日驚艷〉張宏

曾經一度是全美國911英雄，災難中領導紐約市的英雄市長朱利安尼（Rudy Giuliani），自從成為川普的私人律師後，為老闆造勢奮不顧身，跟車太貼，最近可以說是一身蟻。

投票系統公司Dominion出手控告朱利安尼誹謗，索償13億美元（逾100億港元）的天價。朱利安尼言之鑿鑿指選舉出現舞弊，令負責投票工作的Dominion公司生意一落千丈，總統換人後，該公司馬上報仇。

這只是其中一件事。朱利安尼亦是尋找拜登在烏克蘭「罪證」的搞手，但此事被傳出之後，引致國會第一次彈劾總統，指他濫用職權和妨礙國會。到了近期，朱利安尼披甲上陣，大力指稱選舉投票舞弊，在國會山莊暴力事件後，引致國會第二次彈劾，指總統煽動叛亂。

朱利安尼心口寫著個「勇」字，不顧個人榮辱，滿以為老闆有特赦權，可以獲得特赦，毫不顧忌地捏造陰謀論，但最後的「特赦名單」中朱利安尼竟然無份。又有消息指，川普不滿朱利安尼主導的官司全部敗北，對他每日2萬美元的天價費用不滿，不肯為法律費用找數。

朱利安尼可能以為奮不顧身會名利兼收，不料遇上狂人老闆，反而令自己落得眾叛親離的下場。其實他並不那麼等錢用，英雄的光環為這個狂人而粉碎，令人欷歔。

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