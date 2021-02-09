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香港街頭，那碗香熱的牛雜

〈香江往事〉潘健生

人真是一個矛盾體，既喜新厭舊又懷舊。比如在美國加州生活，獨立的房子、公園式的小區、充足的陽光和宜人的氣候，居住一段時間以後，卻還是常懷念香港淺窄的街道、擠擁的繁華，以及有點雜亂的街邊鋪頭。

即使剛剛從五星級酒店食完大餐回家，香港住處樓下街角、那檔僅占地兩三平方的簡陋牛雜店還是很吸引。攬條圍裙、額頭油光的五十多歲老闆兼牛雜師傅已經很熟絡了，他口中不斷的以特有的聲調與節奏重複著「和味牛雜」幾個字，一手用鉗子、一手用鉸剪左右配合，「輯、輯、輯」的將牛肝、牛百葉、牛腸、牛胃和牛肺等輯剪入碗，再加一勺湯汁兩塊入味煲淋蘿蔔，香氣漾溢，滲人心脾。

從早到晚，吆喝聲，輯剪聲、往來人聲、人流、車流，站在一旁正滋味的品食那一碗牛雜的老者及時髦女郎，這一幕常常出現在身處北美的我的腦海。

牛雜是粵港兩地的著名小食，適宜做菜適宜作湯粉拌料，更適合就當小食--那是最有滋味的。街頭大排檔有專營店，因為好味有市場，連大酒樓的早茶也作為出品之一。

在我的印象中，兩地的男女老少沒有一個不喜歡它的，包括老得掉了牙、難啃得下者；儘管人們並不知道這碗牛雜營養價值如何，吃這堆牛內臟是否可能導致人們膽固醇過高。牛雜惹味迷人，是深入到粵港人骨髓的愛好，尤其是在寒風凜冽的冬夜，一碗熱氣、香氣騰騰的牛雜，足可令人亂了方寸！而我本人，對其熱愛更是難以言喻。  

一個人懷念一個地方，往往只因在該地方經歷的某個場景或某個生活細節。炎炎夏夜或寒凜的冬日，香港，簡陋街邊小鋪的香熱一碗牛雜，就是我懷念它的理由。有時我會反過來疑惑--是不是因為熱愛香港而愛屋及烏--「愛港而及一碗牛雜？」

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