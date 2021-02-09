天空一片灰濛濛，彷彿被死亡灰燼厚厚地覆蓋，天天都傳來了嚇人的死亡人數，究竟何時可以停？

本來是與世無爭，正安享晚年的；本來是享兒女福，天天弄孫為樂的；本來長期病情受控，健康趨於平穩的，不過是想謙虛低調地多活幾年的，卻敵不過突然殺來的世紀病毒，而提早蒙主寵召，孤零零地、速速走完最後一段顛簸路，留下來的卻只有家人的遺憾。

我們有長者家人居於護老院的，憂慮尤其深。過去一年，幾乎天天都擔驚受怕，小小事情都會過敏 ，湧上不祥的預感。最害怕是收到護老院傳來的電郵，打開之前，心臟一直怦怦跳個不停，需要不停深呼吸安定神緒。

家人不能入境探訪，除了乾焦慮之外，只能誠心禱告，請不要讓95歲高齡的媽媽承受任何痛苦啊！謝天謝地，一年終熬過！

那天，溫哥華護老院傳來了好消息，宣布一星期後會為院友注射疫苗 ，我們都歡喜若狂，媽！撑住呀，救星到了。

人算卻不如天算，數天後護老院終於傳來了噩耗，我的母親證實確診；還有3天就可注射疫苗了，難道這是上天給我們開的玩笑嗎？隨後，每天都不停接到壞消息，護老院已增至17名護理員染病，超過60名院友確診，短短兩星期就有11名長者不幸逝世…護老院明顯是處於大爆發的地獄期。

從畫面可見，家母睡於床上，兩眼緊閉，不欲說話，也許她是在用自己慣常的方法，正跟逆境火併吧…這夜，我起來搓麵粉，嘗試抗衡不安的心緒。