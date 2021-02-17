假如疫情 終於消失，世界秩序回復正常，大家可以自由旅行的話，你最迫不及待想到哪裡去？

每次問同樣問題，可能都會有幾張嘴重疊搶答：「日本 。」當惡夢結束，失序的齒輪漸漸復歸原位的時候，日本的旅遊事業必定會V形反彈，因為忠實擁躉遍布全球。

有日本旅遊癡於去年疫情持續爆發期間，每隔三個月就會著手訂機票酒店到日本去，旁人側目：「你瘋了嗎？日本都未開關歡迎遊客，訂了都去不成呀。」對方低喃著：「你哋由得我啦，我訂吓都感到無比快慰呀。」

真感恩，於去年疫情爆發之前，來得及遊了一次東京 ，那短短的五天遊，更是我人生中最窩心滿足的。我誠心誠意感謝兒子：「我知道你哋年輕人都會首選跟朋友大夥兒去旅行的，沒有太多人願意跟媽媽結伴同遊吧，真的感謝你呀。」兒子傻兮兮地回答：「嘻嘻，咁又唔係，同阿媽旅行先會嘗到美食嘛。」全程米其林美食有阿媽付費，他當然不傻。

疫情過去，我們決定立即會到東京去，將去年的行程encore一次。我喜歡住澀谷的Shibuya Stream Excel酒店，既新又方便，旁邊就是熱門購物中心Shibuya Scramble Square，12樓的義大利餐廳Bistecca Aragosta的精緻午餐有驚喜。

年輕人說，一定要再光顧赤坂的蟹料理專門店Akasaka Kitafuku，那餐豪華蟹宴確是吃過難忘。而我就認為銀座的Tempura Kondo是我吃過最優雅味美的，一定要再嘗。而母子二人都同意到澀谷Mark City的美登利排隊嚼一餐平靚正的壽司……。單是幻想，我已笑不攏嘴。