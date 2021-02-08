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用戲劇為時代記錄真相

〈藝行者〉陳文剛

由2019年到2020年，香港人經歷了一個超級大時代，市民由暢所欲言到現在噤若寒蟬，並不是因為大家都沒話可說，而是因為《國安法》的出現，沒有人知道哪條紅線會怎樣出現，一不小心碰個正著，就犯了分裂國家的重罪，因此自我審查成了每個人的保護機制，避免白白送頭。

戲劇界的未來，劇本審查看來是遲早的事，在這日仍未來到之前，戲劇工作者如何創作劇本，會是一個非常難面對的課題。戲劇源於生活，生活上的種種就是創作劇本的泉源，與社會對話，從而引起討論，如果連生活上的重大議題都不能寫、不能說、不能討論，戲劇存在於社會，就只剩下純粹娛樂，內容再不能帶給觀眾任何反思空間，那麼，相信到時會有很多戲劇工作者退出戲劇界，那絕對不是社會之福。

亂世之中，雖然危險處處，而且局勢變幻莫測，一覺醒來，世界已跟昨天不一樣，但身為藝術工作者，作為一個有承擔的人，總不能毫不作為。

今天，在有限的自由下，在狹窄的空間中，能夠做的事情就是記錄，用文字、影像、圖畫、漫畫、音樂、雕塑等不同形式來記錄當下，流傳後世，為現今社會留下一點痕跡，讓這些紀錄成為民間歷史，給未來世代一絲一線的真實。

雕塑 香港

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