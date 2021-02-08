我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

裕民坊的小巴站司令

〈太平山下〉卡芒

每回經過裕民坊的小巴站，都會見到他。

他很早就到，比任何人都要早，太陽還沒有出現，他便出現。太陽大得要把整個裕民坊溶掉，他依然站在蒸氣中間，汗流浹背努力著；就算寒風刺骨得教人瑟縮一角，他都挺直胸膛打開雙手，任由寒風打在臉上。

到了晚上，雖然裕民坊沒有漆黑得伸手不見五指，但高聳入雲的小巴站牌，還是難以看清，他好像明燈一樣，跟他走，就會走到正確的小巴上。

他的出現比太陽還要重要，無論雨天晴天陰天，是寒是熱，早上還是晚上，他都在那兒。

他很會裝酷，從來不出一聲響。小巴走到裕民坊站時，小巴司機會向他打招呼，他敏捷地輕輕舉起右手，以示回應，然後又埋頭努力工作。有次我無意間與他對視，我輕輕點頭示意問安，他很酷地提起一個手指公。回頭小巴到了，我會心微笑地走上小巴，那天感覺輕盈起來。

曾經幻想過，他說話會像詩人般文謅謅？還是跟司機大哥一樣直率豪爽？

他的眼睛很精靈，算術還特別好，手刀一揮，分出能夠上小巴的16人，揮一揮手，排在後面的人龍會自動上前到小巴站牌，等待司令發號。更厲害的是，當時新型小巴逐漸面世，面對16座與19座無節奏的來臨，他並沒有被打亂陣腳，看一看，就能明確分辨出要請出16人還是19人上車。

在人龍交織穿插，各人低著頭看手機，鱗次蟻聚地等待小巴的到來。小巴如雲奔潮湧，毫無順序地到來，小巴難以在車海中穿進站牌前，讓乘客上車。他是唯一一個，走到馬路上，由第一個小巴站走到最後一個，又走回第一個，不停指揮著人龍，直到人龍被一架又一架的小巴送走，他才得以休息。

裕民坊狹小得很，卻是一個交通繁榮的小島，那兒看似雜亂無章，馬路上塵土飛揚，他任由灰塵在他旁邊起舞，即使他灰頭土臉，卻不惹人討厭。他打扮樸素，沒有一看就知道是管制交通的螢光衣，亦沒有人知道他的真正身分。但因為有了微小的他，跟著他指手畫腳的號令，亂中亦可以有序，藐小中亦可以有力。

他是裕民坊小巴站的司令，他是一位聾啞人士，他是一位值得尊敬的人。

裕民坊即將被拆卸，小巴站要重新換位，而他，又會再來指揮嗎？

手機

上一則

超級盃首度請詩人開場 頌揚疫下無名英雄

下一則

開封省府後街

延伸閱讀

接種門檻降 橙縣出現上百人龍

接種門檻降 橙縣出現上百人龍
文青小店進駐的深水埗

文青小店進駐的深水埗
全台唯一花磚博物館成觀光熱點 保存量全球最多

全台唯一花磚博物館成觀光熱點 保存量全球最多
兆彩獎金衝逾4億 買氣增但未見人龍

兆彩獎金衝逾4億 買氣增但未見人龍

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

撿來的兒子

2021-01-31 02:00
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04
阿尼默∕圖

逛市場記

2021-02-04 02:02

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？