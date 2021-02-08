每回經過裕民坊的小巴站，都會見到他。

他很早就到，比任何人都要早，太陽還沒有出現，他便出現。太陽大得要把整個裕民坊溶掉，他依然站在蒸氣中間，汗流浹背努力著；就算寒風刺骨得教人瑟縮一角，他都挺直胸膛打開雙手，任由寒風打在臉上。

到了晚上，雖然裕民坊沒有漆黑得伸手不見五指，但高聳入雲的小巴站牌，還是難以看清，他好像明燈一樣，跟他走，就會走到正確的小巴上。

他的出現比太陽還要重要，無論雨天晴天陰天，是寒是熱，早上還是晚上，他都在那兒。

他很會裝酷，從來不出一聲響。小巴走到裕民坊站時，小巴司機會向他打招呼，他敏捷地輕輕舉起右手，以示回應，然後又埋頭努力工作。有次我無意間與他對視，我輕輕點頭示意問安，他很酷地提起一個手指公。回頭小巴到了，我會心微笑地走上小巴，那天感覺輕盈起來。

曾經幻想過，他說話會像詩人般文謅謅？還是跟司機大哥一樣直率豪爽？

他的眼睛很精靈，算術還特別好，手刀一揮，分出能夠上小巴的16人，揮一揮手，排在後面的人龍會自動上前到小巴站牌，等待司令發號。更厲害的是，當時新型小巴逐漸面世，面對16座與19座無節奏的來臨，他並沒有被打亂陣腳，看一看，就能明確分辨出要請出16人還是19人上車。

在人龍交織穿插，各人低著頭看手機 ，鱗次蟻聚地等待小巴的到來。小巴如雲奔潮湧，毫無順序地到來，小巴難以在車海中穿進站牌前，讓乘客上車。他是唯一一個，走到馬路上，由第一個小巴站走到最後一個，又走回第一個，不停指揮著人龍，直到人龍被一架又一架的小巴送走，他才得以休息。

裕民坊狹小得很，卻是一個交通繁榮的小島，那兒看似雜亂無章，馬路上塵土飛揚，他任由灰塵在他旁邊起舞，即使他灰頭土臉，卻不惹人討厭。他打扮樸素，沒有一看就知道是管制交通的螢光衣，亦沒有人知道他的真正身分。但因為有了微小的他，跟著他指手畫腳的號令，亂中亦可以有序，藐小中亦可以有力。

他是裕民坊小巴站的司令，他是一位聾啞人士，他是一位值得尊敬的人。

裕民坊即將被拆卸，小巴站要重新換位，而他，又會再來指揮嗎？