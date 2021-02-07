「吝嗇」不同「節儉」，「吝嗇」之「吝」，是過分愛惜，指當用的財物捨不得用。若說「吝嗇」，這個「嗇」字還包含小氣或刻薄的意思。

古代的「嗇」字與「穡」字相通，指收割莊稼，其甲骨文 的字形，像是糧食入穀倉的情形，上面的「來」字是小麥，下面的「回」字是倉庫。古人說的嗇事是農事﹔嗇夫是農夫﹔嗇黍是收穫的黍稷。「嗇」是好字，「老子・五十九章」說：「治人事天，莫若嗇。」「韓非子．解老篇」曰：「少費謂之嗇」，指不浪費、能愛惜、保養之意。

但「嗇」字加上「吝」，便成貶義。吝嗇作為一種行為，一直被視為人性缺點。吝嗇的人，多是自私自利和貪心，總是嫌自己的發財速度太慢，總是想不勞而獲，要挖空心思算計他人。他們口袋的錢，或多或少都與無恥或無良有關。

與「吝嗇」剛好相反，「節儉」從來被認為是一種美德，但吝嗇和節儉，許多時恐怕只是程度上的差別。適時的省錢叫節儉，過於誇張就叫吝嗇。節儉過度就是吝嗇了。

節儉是勤奮勞動、有計畫地滿足需要，不會浪費，珍惜已擁有的，能合理地使用資源，分清需要和欲望。而吝嗇，只是為了個人利益去積聚金錢，捨不得花錢，做個守財奴。節儉是好的，令人生能有根基，萬一遇上災難，平日節儉所得的儲蓄 也可以應急。

莎士比亞的名句：「節儉是窮人的財富，富人的智慧」，人已窮，又不知節儉，更是窮上加窮；反之，經濟雖不富裕，但知道節省，也會因儉而富。遇上經濟衰退、景氣低迷，這句話最能令人深思。