我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

吝嗇與節儉

〈六合飛翔〉岑逸飛

「吝嗇」不同「節儉」，「吝嗇」之「吝」，是過分愛惜，指當用的財物捨不得用。若說「吝嗇」，這個「嗇」字還包含小氣或刻薄的意思。

古代的「嗇」字與「穡」字相通，指收割莊稼，其甲骨文的字形，像是糧食入穀倉的情形，上面的「來」字是小麥，下面的「回」字是倉庫。古人說的嗇事是農事﹔嗇夫是農夫﹔嗇黍是收穫的黍稷。「嗇」是好字，「老子・五十九章」說：「治人事天，莫若嗇。」「韓非子．解老篇」曰：「少費謂之嗇」，指不浪費、能愛惜、保養之意。

但「嗇」字加上「吝」，便成貶義。吝嗇作為一種行為，一直被視為人性缺點。吝嗇的人，多是自私自利和貪心，總是嫌自己的發財速度太慢，總是想不勞而獲，要挖空心思算計他人。他們口袋的錢，或多或少都與無恥或無良有關。

與「吝嗇」剛好相反，「節儉」從來被認為是一種美德，但吝嗇和節儉，許多時恐怕只是程度上的差別。適時的省錢叫節儉，過於誇張就叫吝嗇。節儉過度就是吝嗇了。

節儉是勤奮勞動、有計畫地滿足需要，不會浪費，珍惜已擁有的，能合理地使用資源，分清需要和欲望。而吝嗇，只是為了個人利益去積聚金錢，捨不得花錢，做個守財奴。節儉是好的，令人生能有根基，萬一遇上災難，平日節儉所得的儲蓄也可以應急。

莎士比亞的名句：「節儉是窮人的財富，富人的智慧」，人已窮，又不知節儉，更是窮上加窮；反之，經濟雖不富裕，但知道節省，也會因儉而富。遇上經濟衰退、景氣低迷，這句話最能令人深思。

儲蓄 甲骨文

上一則

台灣音樂家吳淨蓮 接巴黎歌劇院合唱團指揮

下一則

《老照片說故事》母親的繞線板

延伸閱讀

灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜
居家隔離缺糧食？ 河北男煮了價值2500元金龍魚

居家隔離缺糧食？ 河北男煮了價值2500元金龍魚
人事如兒戲？2都警局長上任半年遭拔官

人事如兒戲？2都警局長上任半年遭拔官
灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

撿來的兒子

2021-01-31 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元