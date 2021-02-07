米其林公布了2021年各國摘星食店的名單，我不禁愕然，不是質疑得獎名單，而是極之懷疑該名單是從何公平審閱的。

過去一年全世界都停擺，封關、停市、禁堂食等幾乎占據了大部分時間，米其林神祕評審員是靠甚麼三頭六臂來如常品嘗美食的呢？米其林熱門國家如西班牙、法國、日本等，外邊人想進入，也有一定困難呢！

仔細看英國米其林得獎名單，忍不住呵呵笑起來，三星 最高榮譽的得主，竟然首現兩名知名女廚師主理的餐廳，分別是Clare Smyth的Core和Helene Darroze的The Connaught，打破廚神界男強女弱的宿命，可喜可賀。

Clare終於證明她毋須靠Gordon Ramsay三星餐廳的護蔭，自立門戶也能發揮實力和創意，讓她一鳴驚人，Core餐廳走時尚創新路線，我家的年輕人特別推崇備至。

若說Core代表英式潮女，那麼Helene就該是傳統法國淑女了，餐廳是老牌五星酒店The Connaught Hotel的王牌，是我會穿得靚靚赴約、坐姿端正得體的那種高檔食店。

倫敦 摘兩星食店，名單首次出現第一位華人廚師A. Wong，恭喜！恭喜！舉凡有朋友到訪，我都非常樂意帶他們到A. Wong品嘗特色手工點心，然後欣賞他們預期的反應：「嘩~呀！呵呵呵！」

當翻閱香港 米其林名單時，於一星新榜上赫然發現The Araki，心裡不禁唏噓，自從主帥荒木水都弘轉戰香港後，倫敦店旋即三星盡失，這位源自東京的三星廚神，看來仍要披荊斬棘呢。