我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

倫敦米其林2021

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

米其林公布了2021年各國摘星食店的名單，我不禁愕然，不是質疑得獎名單，而是極之懷疑該名單是從何公平審閱的。

過去一年全世界都停擺，封關、停市、禁堂食等幾乎占據了大部分時間，米其林神祕評審員是靠甚麼三頭六臂來如常品嘗美食的呢？米其林熱門國家如西班牙、法國、日本等，外邊人想進入，也有一定困難呢！

仔細看英國米其林得獎名單，忍不住呵呵笑起來，三星最高榮譽的得主，竟然首現兩名知名女廚師主理的餐廳，分別是Clare Smyth的Core和Helene Darroze的The Connaught，打破廚神界男強女弱的宿命，可喜可賀。

Clare終於證明她毋須靠Gordon Ramsay三星餐廳的護蔭，自立門戶也能發揮實力和創意，讓她一鳴驚人，Core餐廳走時尚創新路線，我家的年輕人特別推崇備至。

若說Core代表英式潮女，那麼Helene就該是傳統法國淑女了，餐廳是老牌五星酒店The Connaught Hotel的王牌，是我會穿得靚靚赴約、坐姿端正得體的那種高檔食店。

倫敦摘兩星食店，名單首次出現第一位華人廚師A. Wong，恭喜！恭喜！舉凡有朋友到訪，我都非常樂意帶他們到A. Wong品嘗特色手工點心，然後欣賞他們預期的反應：「嘩~呀！呵呵呵！」

當翻閱香港米其林名單時，於一星新榜上赫然發現The Araki，心裡不禁唏噓，自從主帥荒木水都弘轉戰香港後，倫敦店旋即三星盡失，這位源自東京的三星廚神，看來仍要披荊斬棘呢。

三星 倫敦 香港

上一則

台灣音樂家吳淨蓮 接巴黎歌劇院合唱團指揮

下一則

《老照片說故事》母親的繞線板

延伸閱讀

倫敦疫情真的慘 救護車不夠改造公車應急

倫敦疫情真的慘 救護車不夠改造公車應急
倫敦巴士當救護車 非招牌雙層巴士

倫敦巴士當救護車 非招牌雙層巴士
英國疫情嚴峻 倫敦改造紅巴士當救護車

英國疫情嚴峻 倫敦改造紅巴士當救護車
背叛盟友？「英版川普」被爆 樂見川普本尊下台

背叛盟友？「英版川普」被爆 樂見川普本尊下台

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

撿來的兒子

2021-01-31 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元