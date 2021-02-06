「Atlas Shrugged」(中文譯本「阿特拉斯聳聳肩」)這本小說 的主題是什麼？怪異書名又想表達什麼？書名的Atlas(阿特拉斯)，是希臘神話被處罰、要永遠扛著地球的巨人。

試想如果有天他決定放下肩負地球的職責，這世界會變成怎樣？作者將這個阿特拉斯的形象，化身為書中四個主角：礦主、鋼廠老闆、發明家和鐵路公司女老闆，說明阿特拉斯聳聳肩拋下地球一走了之，會是地球末日；而現實旳世界，如果所有創造者，特別是企業家都聳聳肩，這世界便是遍地災難。

作者對企業家的社會貢獻備極推崇，他們一旦罷工 ，鐵沒有了、煤也沒有了、火車運輸中斷了、農產品運不進城，整個經濟停擺，社會開始動亂，連人都活不下去。至此，生存的意義和道德良心等課題便接踵而至，而作者也乘機推銷她的自由主義經濟觀，比海耶克「到奴役之路」的反政府干預更極端，大力鞭撻利他主義，建立她的一套理性的利己道德學，人必先自私才能利人，自私是神聖的。人唯有自私，才能生成創造人類福祉的動能。

作者艾茵‧蘭德是何許人也？ 她是俄裔美籍小說家，年輕時在俄國受教育 。她這本書，無疑揭示了一個工業時代的新道德觀，擺脫了一些陳腐的假公假義，回歸到正視人性自私基因的思考。

傳統的宗教，不管儒、釋、道或是基督教，都歌頌「利他」，抨擊「利己」，但此書開了一扇不同的窗口讓人反思。在人心浮動不安的年代，長期以來被謾罵的那些「自私自利又沒有道德」的企業家，怎可能搖身一變，做救苦救難的觀世菩薩？