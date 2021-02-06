我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

新年談糯米

〈飲食香江〉林柏榮

臨近新年，不少人會自製賀年食品，無論是年糕、湯丸、煎堆，都是用糯米製成，原因是人們對黏軟的食品有偏好，但糯米卻沒有成為我們日常的主食，要是在網上探究一下，通常的答案是「糯米難消化」，所謂「難消化」不外乎是分量的問題，想像一口氣吞下20件壽司，也會感到吃不消。如果吃少量的糯米、又有足夠的能量，豈不更符合實際效益？

是否成為主食，得考慮生產能力和經濟效益。米的黏度取決於胚乳部分的澱粉結構，分別是直鏈澱粉和支鏈澱粉，後者比例愈高，煮成的飯愈黏稠，例如日本人喜歡黏性強的米飯，所出產的粳米約有70%至80%為支鏈澱粉。而糯米則接近100%支鏈澱粉，所以得出極度黏軟的口感。

事實上，仍有不少東南亞地區的人以糯米作為主食，除了喜歡這口感外，支鏈澱粉吸水性強，容易糊化，這些特質之下，只要少許熱量即可烹調成熟飯，最適合潮濕的山區，居民以葉片或竹筒作為容器，以微弱的小火即可煮飯，不難想像在未有陶器之類蒸煮工具時，糯米曾經是主食之一。

不過，很快就被人發現糯米是很好的釀酒材料，除了出酒率高之外，品質也較好，所以後來大多用來釀酒、釀醋，「本草綱目」：「糯稻，其性黏，可以釀酒，可以為粢、可以蒸糕、可以炒食。」

從經濟角度看，製成加工食品，當然比原材料更有價值，此外，穀物的糯性是種隱性基因，這種性質較難持續傳承，這得花費人力去維護的物種，生產時要投入更多資源。再加上糯米較難脫殼，所以當粳米被廣泛栽培之後，糯米就只能退居為副食了。

到了過年時節，人們還是會選擇以糯米做節慶食物以獎勵一年的辛勞，既然是獎勵，就得選擇讓人有愉悅感的食材。糯米相比其他米做成的糕點，不單是口感軟糯，更重要的是讓血糖上升速度最快，也就是最快讓人產生滿足感。很不容易才度過的一年，終於再等到吃年糕的日子，期望新一年大家都可以過得幸福快樂。

東南亞 血糖 日本

上一則

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

下一則

讓漂亮白髮飄起來

延伸閱讀

牛轉乾坤開運菜 糯米南瓜蒸

牛轉乾坤開運菜 糯米南瓜蒸
居家不避食 僑林火鍋特惠堂食外賣無任歡迎

居家不避食 僑林火鍋特惠堂食外賣無任歡迎
太子行金樂絲Gavottes薄脆卷禮盒

太子行金樂絲Gavottes薄脆卷禮盒
日本把鯛魚燒「詭異搭配」小籠包 網友：快住手

日本把鯛魚燒「詭異搭配」小籠包 網友：快住手

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

撿來的兒子

2021-01-31 02:00
倩華∕圖

科技令居家避疫樂無窮

2021-01-30 02:02

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕