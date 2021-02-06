臨近新年，不少人會自製賀年食品，無論是年糕、湯丸、煎堆，都是用糯米製成，原因是人們對黏軟的食品有偏好，但糯米卻沒有成為我們日常的主食，要是在網上探究一下，通常的答案是「糯米難消化」，所謂「難消化」不外乎是分量的問題，想像一口氣吞下20件壽司，也會感到吃不消。如果吃少量的糯米、又有足夠的能量，豈不更符合實際效益？

是否成為主食，得考慮生產能力和經濟效益。米的黏度取決於胚乳部分的澱粉結構，分別是直鏈澱粉和支鏈澱粉，後者比例愈高，煮成的飯愈黏稠，例如日本 人喜歡黏性強的米飯，所出產的粳米約有70%至80%為支鏈澱粉。而糯米則接近100%支鏈澱粉，所以得出極度黏軟的口感。

事實上，仍有不少東南亞 地區的人以糯米作為主食，除了喜歡這口感外，支鏈澱粉吸水性強，容易糊化，這些特質之下，只要少許熱量即可烹調成熟飯，最適合潮濕的山區，居民以葉片或竹筒作為容器，以微弱的小火即可煮飯，不難想像在未有陶器之類蒸煮工具時，糯米曾經是主食之一。

不過，很快就被人發現糯米是很好的釀酒材料，除了出酒率高之外，品質也較好，所以後來大多用來釀酒、釀醋，「本草綱目」：「糯稻，其性黏，可以釀酒，可以為粢、可以蒸糕、可以炒食。」

從經濟角度看，製成加工食品，當然比原材料更有價值，此外，穀物的糯性是種隱性基因，這種性質較難持續傳承，這得花費人力去維護的物種，生產時要投入更多資源。再加上糯米較難脫殼，所以當粳米被廣泛栽培之後，糯米就只能退居為副食了。

到了過年時節，人們還是會選擇以糯米做節慶食物以獎勵一年的辛勞，既然是獎勵，就得選擇讓人有愉悅感的食材。糯米相比其他米做成的糕點，不單是口感軟糯，更重要的是讓血糖 上升速度最快，也就是最快讓人產生滿足感。很不容易才度過的一年，終於再等到吃年糕的日子，期望新一年大家都可以過得幸福快樂。