以前大時大節最討厭的禮物是什麼？我會回答：金莎。

現在想收到的禮物是什麼？我會回答：金莎。

我婆婆十分喜愛金莎朱古力，每到春節她便會大量入貨，準備送禮給親戚好友。她不偏不倚，每家每户都是送同一款禮盒，再加上同樣的紅紙包裝，在禮物堆中，一眼便認出那份是婆婆送的。

金莎在香港 剛盛行之時，收到婆婆送的金莎朱古力十分驚喜，吃了一粒又一粒，那時候覺得是全世界最好吃的朱古力，我蹦蹦跳跳走到婆婆面前不停大讚金莎有多好吃，婆婆咪咪嘴笑著同意我的話。我告訴婆婆希望每年都可以收到好吃的朱古力，婆婆摸著我的頭，告訴我如果我乖乖聽爸媽的話，婆婆就會送朱古力給我。

果然，夢想成真，每一年都會準時收到婆婆送的金莎朱古力。日子久了，幾乎每家每户都送金莎做禮，每年都有堆積如山的金莎朱古力，到年尾還是沒有吃完。當喜歡的食物多得消化不了就會變成討厭之物，每次我再見到有人送金莎，我都偷偷地翻著白眼地道謝，在超級市場見到金莎也會擦身而過。

近幾年終於沒有人再送金莎，但七彩顏色禮物堆內還是有盒四四方方，一摸便知道是金莎禮盒。

我心想：這世代都沒有人送金莎，怎麼還有人冥頑不靈。看看這個熟悉的包裝，是婆婆送的，原來婆婆依舊每年送金莎作禮。我告訴婆婆別再送金莎了，現在的人都吃膩了這個朱古力，還提議下次跟她一起選別的送禮。婆婆支支吾吾地回答我：「金莎有什麼不好，金莎金莎好意頭啊！好像送金一樣。而且又好吃，他們不識貨。」我聽了，還是算吧，既然婆婆如此堅持，我也不好跟她爭論到底。

下一年，竟然沒有收到一盒金莎，這下我是驚是喜，驚訝婆婆外表不聽少年言，實質把我說的話牢牢記住，喜悅的是今年不用再吃金莎了，終於可脫離吃金莎之苦。這樣的喜悅維持了幾年，我也快忘記金莎的味道。但無論如何，什麼節日將至，超級市場還是會有座金沙山。

前幾天辦貨時，看見一位老婆婆買了一盒金莎禮盒，才想起當年是自己要求婆婆每年都送金莎給自己，後來又自打嘴巴，錯怪了婆婆一番好意。之後我買了一盒金莎，走到婆婆家。婆婆現在是一位比我更調皮的老孩子，她年登花甲二十年，腦袋放不下八十多年的辛酸與花晨，總把事情拋諸腦後，還把我怪責她的事都忘記了。她打開一顆朱古力，放進口裡，問我這是什麼。我又吃了一粒，嗯，是金莎朱古力的味道，然後我告訴婆婆這是乖巧換來的禮物。