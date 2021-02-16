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你有多了解兒子？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕人溫文有禮，說話有條有理，但聲線稍為低沉緩慢，有可能是較小心不容犯錯的類型，又或他只是略為缺乏自信而已。他的眉頭牢牢皺起，少不免為稚氣的臉添上一絲苦澀。

他告訴我，雖然過去數月來大多在家工作，但工作量反而有增無減，老闆不分晝夜突然打電話過來，或是傳來電郵，若未能即時反應嘛，會挨罵。「無辦法啦，依家有份工都算走運啦，我有好多朋友近來都失業。」這輩年輕人生不逢時，要肩負的壓力比我們年輕時沉重得多。

年輕人非常進取，除了一份正職外，還有一份兼職，是替中學生在網上補習數學科，一星期的工作排得密密麻麻，那豈不是缺乏娛樂？「哦，咁我都有打吓機，又或間中出去同朋友吹水嘅。」

我揶揄他：「咁有無女朋友拍吓拖呀？」

他露出苦笑：「無呀，無錢呀！」他坦然港女大多數是見錢開眼的。我唯有祝願他早日找到真愛。

終於有機會碰見年輕人的媽媽，看她規矩文靜，打扮整齊端莊，可以推斷是個做事一絲不苟的人。她說話時牢牢皺眉的表情，跟兒子如出一轍：「我呢個仔真令人擔心，快三十歲啦，都係一事無成，終日唔講嘢，掛住打機……」我為年輕人解釋，繁重工作後，腦袋是未能旋即靜下來的，打機可以鬆弛神經呢！

「有時去完街返嚟成身酒氣，都唔知識啲乜嘢人。正正經經拖又唔拍，都唔知係咪…」

我真想告訴她，當我問年輕人有沒有跟爸媽訴心事時，他是這樣回答的：「反正講佢哋都唔明，又幫不上忙，費事佢哋擔心啦！」

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