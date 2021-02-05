美國 名嘴賴瑞金（Larry King）晚年不停與頑疾搏鬥，都能頑強力抗，料不到最終敵不過世紀病毒而逝世，享年87歲。

若說賴瑞金為King of Talk Show，相信沒有異議。若將他一生曾訪問的政要或名人的名字略數一次的話，相信即使筆者多申請十個專欄框框，也未能盡錄。

曾跟他合作的監製不諱言，說賴瑞金乃最懶惰的主持人，他從來不喜歡甚麼彩排，更看似沒有做甚麼功課，並可能根本不認識被訪者，但每位嘉賓卻都儼如被賴瑞金的魅力懾住了，會自動滔滔道出真話來。賴瑞金就是喜歡這種即興感，只有天才如他才有資格懶惰呢！

賴瑞金的訪問風格其實絕不庸俗，他甚至不算多言，他只是留神地聽著被訪者的每字每句，眼神深邃而銳利，像直接刺探著受訪者的心靈。賴瑞金名句：「I Never Learned Anything While I Was Talking」。

有一位極有訪問價值的名人，卻是他走漏了，那人正是賴瑞金自己。他打從19歲第一次結婚開始，畢生身邊從不缺女人，曾與七個女人共經歷過八段婚姻。與第三任太太離婚後，火速跟第四任太太結婚，但四年後又回頭跟No.3翻撻再次結婚。跟第八任太太結婚時，賴瑞金已年屆64歲，卻從未放棄戀愛呢，可惜於2019年二人最終申請離婚。

畢生感情生活如此精采的男人，究竟心底是一個怎樣的人？崇尚浪漫？貪新忘舊？感情脆弱？靠不斷戀愛以肯定魅力和重拾青春？又或只是運氣欠佳，碰不上最適合的伴侶？

一切都會永遠成謎，只知道一代名嘴最孤單的：走最後的一段路。