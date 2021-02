美國 名嘴賴瑞金(Larry King)晚年不停與頑疾搏鬥,都能頑強力抗,料不到最終敵不過世紀病毒而逝世,享年87歲。

若說賴瑞金為King of Talk Show,相信沒有異議。若將他一生曾訪問的政要或名人的名字略數一次的話,相信即使筆者多申請十個專欄框框,也未能盡錄。

曾跟他合作的監製不諱言,說賴瑞金乃最懶惰的主持人,他從來不喜歡甚麼彩排,更看似沒有做甚麼功課,並可能根本不認識被訪者,但每位嘉賓卻都儼如被賴瑞金的魅力懾住了,會自動滔滔道出真話來。賴瑞金就是喜歡這種即興感,只有天才如他才有資格懶惰呢!

賴瑞金的訪問風格其實絕不庸俗,他甚至不算多言,他只是留神地聽著被訪者的每字每句,眼神深邃而銳利,像直接刺探著受訪者的心靈。賴瑞金名句:「I Never Learned Anything While I Was Talking」。

有一位極有訪問價值的名人,卻是他走漏了,那人正是賴瑞金自己。他打從19歲第一次結婚開始,畢生身邊從不缺女人,曾與七個女人共經歷過八段婚姻。與第三任太太離婚後,火速跟第四任太太結婚,但四年後又回頭跟No.3翻撻再次結婚。跟第八任太太結婚時,賴瑞金已年屆64歲,卻從未放棄戀愛呢,可惜於2019年二人最終申請離婚。

畢生感情生活如此精采的男人,究竟心底是一個怎樣的人?崇尚浪漫?貪新忘舊?感情脆弱?靠不斷戀愛以肯定魅力和重拾青春?又或只是運氣欠佳,碰不上最適合的伴侶?

一切都會永遠成謎,只知道一代名嘴最孤單的:走最後的一段路。