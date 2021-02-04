請善用孩子停課時機！

全世界正值停擺，大部分學生都停課困在家裡，不同國家的家長竟有雷同的埋怨。

「小朋友要接受正常教育 吖嘛，唔返學唔得喎！」這類家長鐵板一塊，做事缺乏彈性，即使是天已塌下來了，他們仍堅持孩子要如常上學、做功課、勤溫習和補習吧！家陣人類正要對抗的是世紀恐怖病毒，難道條命不及上學重要嗎？

「三隻嘩鬼停課留家，天天嘈到拆天，煩死啦！快啲回復上學，還番個清靜屋企俾我呀！」這位媽媽怕嘈，基本條件已不適合當媽媽了，幹嘛還要生三個？學校不應是你的避風港呀！

自從斷斷續續停課以來，全世界的老師都沒有停下來，竭力為學生提供網上學習的新教材，彈性應對世紀疫情 的侵襲，創意與努力均可嘉。

其實知識絕非單從學堂方可吸收，譬如「消化系統」這課題，上網可找到圖文並茂兼且有影片詳述，毋須返回課室也能學得到。至於數學概念這回事，懂的就自然會懂，像我這數學愚鈍兒，即使是天天乖乖端坐課堂，仍是一籌莫展呢！

孩子停課留家，其實是學習的黃金機會，家長該把握時機。灌輸孩子「生命教育」吧，正因有死亡，才凸顯生命的可貴。疫情可能瞬間奪走無數生命，孩子更該學懂珍惜家人、同學和朋友呢！

可以鼓勵孩子將每天的事情以文字或畫像記錄下來，這將會成為未來的歷史印記。喜歡彈奏樂器的，有更多時間發揮了，除了操練三首考琴試樂章之外，讓孩子自由享受喜歡的音樂吧！

一家人既可分工合作整理家居，又可合作入廚煮美食，過程可增進親子 關係呢！當一切回復正常時，一家人又會返回各忙各的刻板軌跡啊！