談慎言，孔子就很注重，有所謂「敏於事而慎於言」(《論語・學而》)；又說「先行其言而後從之」(《論語・為政》)，教人言從其行，言行相符；也提及「其言之不怍，則為之也難」(《論語・憲問》)，意思是隨便開口而不覺慚愧，那麼做起事來便有困難，也就是教人說話前要考慮清楚，千萬不要大言不慚，亂作承諾。

孔子還有警句是「君子恥其言而過其行」(《論語・憲問》)，如今一般解釋是說多做少為可恥，但也有學者認為，「而」字是「之」字之誤，應解釋為說些自己做不到的事為可恥，亦通。

其實講慎言不只是儒家，道家亦然。道家不僅主張慎言，更進一步講「希言自然」(《道德經第二十三章：希言自然。故飄風不終朝，.驟雨不終日。)、「不言」(《道德經・第二章：是以聖人處無為之事，行不言之教。》)老子行「不言之教」，無言是一種力量，所以聖人無言。許多人不明白，話匣子一打開就沒完沒了，甚至添油加醋、望風捕影，惹事生非。而「不言之教」，是言教不如身教，光說不作，或作而後說，往往都是徒費唇舌。

此外，佛家也講慎言。佛家以口業為「患苦之門，禍累之始」，修持時更以「止語」要求制心一處。古德認為口業過惡，積如山海，而常念阿彌陀佛，可洗滌口業穢惡。

佛家五戒之一，是不妄語，到了佛家的「十善」，不妄語便一分為四，教人不兩舌、不惡口、不妄言、不綺語。

一言以蔽之，良言一語三冬暖，惡言一句六月寒。舌頭如小李飛刀，可以殺人於無形，不可不慎。