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慎言

〈六合飛翔〉岑逸飛

在日常生活，經常聽到「禍從口出」、「言多必失」等說法，這些都是前人從無數的教訓總結，說明慎言的重要性。講慎言，《周易．坤卦》已有提及，坤卦的六四爻辭說：「括囊，無咎，無譽。」把人口比作袋口，說話時要像封住袋子一樣封住自己的口，一言不發，雖然得不到讚美，但也不會傷害到自己。

所謂慎言，按《說文》：「慎，謹也。」指嚴謹、小心。故「慎言」是要做到說話小心和謹慎。儒家講慎言，「一言興邦，一言喪邦」，語出《論語．子路》，魯定公對此說存有疑問，問孔子的意見。孔子認為，重點不在那「一言」，而在於說這話的人有多大的影響力。一言或會輕於鴻毛，或會重於九鼎。而我們都是小民，人微言輕，講香港前途不及香港特首林鄭月娥，講中國前途不及習近平，一言絕對不會興邦或是喪邦。

但話雖如此，普通人一句話，對身邊的人還是有影響力，而且往往「言者無心，聽者有意」。可見説話一定要當心，想清楚再説，許多時分明不是這個意思，別人聼起來卻就是這個意思。同是一句說話，在不同人的口中說出來，就有不同的分量，關鍵不在說了甚麼話，而是說的是什麼人。

説到底，在特定的時刻，特定的場合，由適當的人來說，還是不能低估一言的力量。一言不會興邦，但一句激勵說話可以使人發奮﹔一言不會喪邦，但一句奚落的說話可以令人消沉，此類事例可說是不勝枚舉。多少衝突起初只是源於那「一言不合」，輕則不歡而散，重則家散人亡。若是一語成讖，不幸而言中，更會讓人唏噓。

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