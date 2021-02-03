我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

華盛頓州擬徵「億萬富豪稅」貝佐斯、蓋茲都要繳

枯木逢春

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

她天生一副美人胚子，曾經。

她身邊不乏追求者，曾幾何時。

活了超過半個世紀的人，即使是天生麗質兼且從不鬆懈於保養術的，臉上難免仍會長出深褐色的斑點來；就算自律不大笑，眼角仍會乍現皺紋；已經近乎飢餓狀態什麼都不敢吃了，身體仍會長出贅肉來。不過，一生習慣了自信滿滿的她，仍然相信自己依舊好看。

其實，她也曾有過結婚的機會，那個男人跟她求婚時確實很愛她，願意為她做任何事情。她卻萬萬料不到，曾為她死心塌地的男人，被她拒絕後會火速跟另一女子結婚的，真兒戲。

她沒有後悔錯過結婚，卻有點遺憾當年沒有把孩子生下來。當年正值搏殺期，跟勁敵爭位升職鬥得如火如荼，絕對不是未婚生孩子的時機吧！屈指一算，若當年生下來，那孩子該有二十五歲了，若有個兒子或女兒陪伴，今天就不會淪為孤零零佇立的百合了。

也許這個男人是在最適當的時空出現吧，她輕易接受了他。他比她年輕五歲，很會說笑話，經常讓她笑得前仰後合。他以她為榮，相識不久就邀請她到公司去，介紹給同事們，公開肯定了她在他心裡的地位。

她很同情他，前妻橫蠻不停死纏苛索金錢，她樂於為他解財困。有天男人情深款款地說：「親愛的，人生苦短，不如我辭工好讓將所有時間陪伴你，好嗎？」

她心猿意馬之際，無意中在男人公司的洗手間聽到這樣的對話：「聽講個賤男上岸唔使做！」「哦，冧掂個富婆嘛，成日帶上嚟啦！」

上一則

裘莉要賣邱吉爾畫作！離婚後首度賣夫妻財產 估價342萬

下一則

子不語

延伸閱讀

吳奇隆公司股票上市 「富婆」劉詩詩身價飆漲

吳奇隆公司股票上市 「富婆」劉詩詩身價飆漲
拉布條、送豪車…百萬粉絲網紅求婚迪麗熱巴

拉布條、送豪車…百萬粉絲網紅求婚迪麗熱巴
MLB／道奇貝茲15年愛情長跑 沙巴西亞見證下求婚成功

MLB／道奇貝茲15年愛情長跑 沙巴西亞見證下求婚成功
-7℃的上海有多冷？「被求婚都不想伸手」

-7℃的上海有多冷？「被求婚都不想伸手」

熱門新聞

圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00
倩華∕圖

科技令居家避疫樂無窮

2021-01-30 02:02

撿來的兒子

2021-01-31 02:00

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任