她天生一副美人胚子，曾經。

她身邊不乏追求者，曾幾何時。

活了超過半個世紀的人，即使是天生麗質兼且從不鬆懈於保養術的，臉上難免仍會長出深褐色的斑點來；就算自律不大笑，眼角仍會乍現皺紋；已經近乎飢餓狀態什麼都不敢吃了，身體仍會長出贅肉來。不過，一生習慣了自信滿滿的她，仍然相信自己依舊好看。

其實，她也曾有過結婚的機會，那個男人跟她求婚時確實很愛她，願意為她做任何事情。她卻萬萬料不到，曾為她死心塌地的男人，被她拒絕後會火速跟另一女子結婚的，真兒戲。

她沒有後悔錯過結婚，卻有點遺憾當年沒有把孩子生下來。當年正值搏殺期，跟勁敵爭位升職鬥得如火如荼，絕對不是未婚生孩子的時機吧！屈指一算，若當年生下來，那孩子該有二十五歲了，若有個兒子或女兒陪伴，今天就不會淪為孤零零佇立的百合了。

也許這個男人是在最適當的時空出現吧，她輕易接受了他。他比她年輕五歲，很會說笑話，經常讓她笑得前仰後合。他以她為榮，相識不久就邀請她到公司去，介紹給同事們，公開肯定了她在他心裡的地位。

她很同情他，前妻橫蠻不停死纏苛索金錢，她樂於為他解財困。有天男人情深款款地說：「親愛的，人生苦短，不如我辭工好讓將所有時間陪伴你，好嗎？」

她心猿意馬之際，無意中在男人公司的洗手間聽到這樣的對話：「聽講個賤男上岸唔使做！」「哦，冧掂個富婆嘛，成日帶上嚟啦！」