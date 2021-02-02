〈娛樂酷辣辣〉《陀槍師姐2021》點止搞笑？

1月25日全球同步播映的《陀槍師姐2021》，劇集是《陀槍師姐》系列的第五輯，第一輯於1998年首播，大受歡迎，收視高企，一直添食，至今23年，充滿集體回憶，觀眾投入度高，收視保證。

十年人事，第五輯演員大換血，由歐陽震華和關詠荷，變為陳豪、宣萱，舊班底中只三人有得留低，包括繼續演陳三元的滕麗名、朱咪咪和黃美棋。宣萱四年沒拍劇，與陳豪在《使徒行者2》後再度合作，火花可預期。

宣萱在發布會上自爆《陀》劇是自《難兄難弟》後，最多NG的一套劇，皆因陳豪好搞笑，令視后級的她也忍不住狂笑。雖是一齣警匪喜劇，但除搞笑元素外，更有緊張刺激的黑幫仇殺、三角糾纏、兩代恩怨情仇、警匪大戰。

陳豪喜劇感重，演《殺手》已露一手；向來有「御用人質」稱號的宣萱，在劇中第27次遭綁架；羅子溢飾演不似黑社會的古惑仔，赤膊上陣，大騷胸肌，有睇頭。

故事講述飾演督察的宣萱，安逸於檔案管理的後勤崗位，因緣際會跟元祖級陀槍師姐滕麗名、飛虎隊男神陳豪合力破案後，被安排加入懸案小組，成為陳豪下屬，陳豪因不滿宣萱，互相鬥法，直至揭露宣萱因曾被挾持而恐懼用槍，兩人因了解而生情愫。宣萱能否拿回手槍重新振作，成就新一代「陀槍師姐」？