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〈每日驚艷〉婆孫食雪糕做早餐

張宏

早上起來，氣溫只有攝氏7度，我一邊冷得發抖，一邊走出客廳；赫然見到家母和兒子各自盤據梳化一角，津津有味地舔著手上的雪糕。

婆孫倆衣衫單薄，大清早吃雪糕，毫不理會外面的低溫，嚇我一跳；尤其是家母有輕微糖尿病，年紀又大，怕她著涼，馬上追問情由。

「我本來不想吃呀。」家母連忙辯解，「見到孫仔食甜筒，剛好我肚子有點餓，便拿一條來吃。」她大口大口吃著手上的朱古力脆皮芒果雪糕條，開心地說。

「我怕沒有人吃，浪費了冰箱裡的雪糕呀。」孫仔辯解道，「只是吃一條而已，沒有叫婆婆一起吃，她自己跟我的。」

婆孫倆令我啼笑皆非。再細問之下，家母常常有樣學樣，見到孫仔食薯片，也想食薯片；見到孫仔吃炸雞，也想吃炸雞。所以，見到孫仔吃雪糕，她也忍不住，馬上拿一條滿足一下。在傳播學理論上，就是極容易受「視覺衝擊」的影響。

視覺對人類認知的影響，遠遠大於聽覺和文字，在天真無邪的家母身上，萬試萬靈。只要她看到一種食物或其照片，馬上垂涎三丈，心生渴望，馬上要吃。看著兩人津津有味地以雪糕做早餐，我忽然大有啟發，回房間翻看傳播學理論，不管他們的雪糕了。

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