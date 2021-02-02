〈香江往事〉鹽焗雞的鄉愁

鹽焗雞可說是風靡全球中國 名菜。根據食譜 記載，它是一道五胡亂華時，客家人南逃的遷徙食物，充滿客家故園風味的的鹽焗雞，每吃一口，客家子弟都吞下多少家國鄉思離愁。

我是抗戰客家嬰兒，很想為家鄉美食文化承傳盡一份力，宣慰心中揮之不去的鄉愁。首先要了解的是「焗」字含義，用火燜叫烤，用水燜叫蒸，用氣燜叫焗；焗字北方人不太用，是廣東人口頭禪，如生氣時，就說「俾焗到爆」。

1949年兩廣逃來香港 避秦人士很多，當時在廣州「新陶芳」飯店祖師級鹽焗雞主廚是謝春祥；到香港後，離鄉背井，謀生不易，謝是興寧客，廣州話不甚靈光，和家父合作在九龍城東頭村木屋區開一間小餐館。

有一天他對我說，「你生日我做個真正鹽焗雞給你吃，需要五個小時」，言下之意，市面上賣的都是用水煮雞才能做生意。

做真正鹽焗雞，廚具複雜，第一，是三尺高八寸寬大錫皮焗桶；第二，是好紗紙三張；第三，一桶粗鹽。再來做工繁瑣，兩斤重嫩雞，洗乾凈、擦乾，不留一點水分。用紗紙把雞密包三層，才能把雞水分進一步吸乾，因有水分會蒸發，把焗出雞香味蒸發掉，就是說雞香即能進不能出，香到連骨髓都酥掉。

開工烹調是先放進半桶粗鹽，再把雞放去進，再放剩下半桶鹽，整個雞埋實，最後用溫火慢烤焗桶，五個小時後，鹽氣把雞焗熟，費時但不費事，據謔言稱，可把人胃壁香到穿孔「一笑」。

再來，切工非常重要，把皮全部去掉，骨頭也去掉，只有肉切塊，再與香鹽雞汁混合，十分鐘後等入味；擺設上桌，既無雞皮異味，沒有骨頭阻礙咀嚼，口感香滑嫩溜一級棒，吃進肚裡，身上骨頭都感覺香到酥溜到爽。

後來祝融一把火燒掉木屋區，謝春祥下落不明，不久陳奕泉長輩在深水埗，開了一家大的鹽焗雞店，名為「泉章居」，曾代表家父登門道賀，他們經營很成功，一代傳一代，一直開到現在。