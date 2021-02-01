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買英國樓三大忌

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

購買英國樓房有三大忌。

第一忌，勿買位於大街的樓房。網上有YouTuber訴苦，小夫妻居住的單位狀況優良，但卻怎樣也賣不出，睇樓客大多有類似的評語：「這間屋本來不錯，可惜位處大街，好嘈！」

英國這麼大，有數之不盡的樓房選擇，誰會愚蠢選間又嘈又大塵，途人經過會輕易看到屋主在看電視的樓房？不過，有友人的樓房位於內街，但同樣賣不出，原來他們居住的內街，是區內所有車輛轉出大街時必經之路，交通同樣繁忙，整天汽車喇叭聲響個不停，這個不利的狀況是隔山買牛客永遠無法預先得悉的。

第二忌，勿買位於高速公路或鐵路旁的樓房。姑勿論樓房看來如何優雅舒適，當露台門甫打開，噪音灰塵隨即迎面來襲的話，誰會喜歡？

不過，第三忌才是重中之重，那是切勿買位於河流附近的樓房，那怕只是小支流或小溪澗，也應盡量避免。

可以想像於睇樓日，碰巧風和日麗，河邊小屋的風景美極了，壓根兒是Dream House呀！且慢，當遇上暴風雨的日子，河水有機會嚴重氾濫，不僅會把河邊樓房水淹，有些地方更會將整個社區百多間屋浸上數呎水深，上網查看Didsbury或Chorlton的慘況吧，最近曼城南邊的地區，水浸極為嚴重，而這類水浸狀況，幾乎每年在英國不同地區都會發生。

買樓時，謹記請律師查清楚該樓房的「水浸風險評估」，選間水浸機會極低的，那就萬無一失了。

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