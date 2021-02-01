最近各國開始大規模注射疫苗 ，全球首位接種疫苗的人，是去年12月一位91歲的英國婆婆。她使用的疫苗，是利用一種嶄新mRNA原理研發，地球兩個角落分別有兩家公司想到這種方法，以「賽跑式」速度研發，到底競爭有多激烈？

「賽跑」在去年1月展開。美國Moderna的創辦人發現中國 有一種新病毒，討論到疫苗的可行性，由於公司一向專注研究mRNA（信使核糖核酸），於是他們馬上利用現有技術，於2天內完成RNA排序，41天後便完成第一輪測試的疫苗，並展開研發。

同樣在去年1月，德國 BioNTech的創辦人發現中國流傳新病毒的消息，馬上回實驗室展開mRNA研究，在3月聯絡了藥廠合作，並捷足先登，於11月通過了最後階段測試，成功研發出全球第一款疫苗。

哪一位科學家先想到這個意念並不重要，重要的是必須快而準，方能贏得「世界第一」的光榮。這次疫苗賽跑，除了夜以繼日的研究，還要經過三輪測試，通過所有醫學、法律等關卡，找到大量生產的模式，並且安全使用，方能宣稱成功。最後，德國公司BioNTech成為「第一」，名利雙收。Moderna只能排在後面，但研發出更佳的保存方法，不必儲存在-70℃低溫。科學家的競賽，是幕前看不到的驚心動魄。