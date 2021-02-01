我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

疫苗賽跑記

〈每日驚艷〉張宏

最近各國開始大規模注射疫苗，全球首位接種疫苗的人，是去年12月一位91歲的英國婆婆。她使用的疫苗，是利用一種嶄新mRNA原理研發，地球兩個角落分別有兩家公司想到這種方法，以「賽跑式」速度研發，到底競爭有多激烈？

「賽跑」在去年1月展開。美國Moderna的創辦人發現中國有一種新病毒，討論到疫苗的可行性，由於公司一向專注研究mRNA（信使核糖核酸），於是他們馬上利用現有技術，於2天內完成RNA排序，41天後便完成第一輪測試的疫苗，並展開研發。

同樣在去年1月，德國BioNTech的創辦人發現中國流傳新病毒的消息，馬上回實驗室展開mRNA研究，在3月聯絡了藥廠合作，並捷足先登，於11月通過了最後階段測試，成功研發出全球第一款疫苗。

哪一位科學家先想到這個意念並不重要，重要的是必須快而準，方能贏得「世界第一」的光榮。這次疫苗賽跑，除了夜以繼日的研究，還要經過三輪測試，通過所有醫學、法律等關卡，找到大量生產的模式，並且安全使用，方能宣稱成功。最後，德國公司BioNTech成為「第一」，名利雙收。Moderna只能排在後面，但研發出更佳的保存方法，不必儲存在-70℃低溫。科學家的競賽，是幕前看不到的驚心動魄。

疫苗 中國 德國

上一則

19張早餐地圖 繪本展台灣繽紛美食與文化風貌

下一則

疫情中旅遊

延伸閱讀

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡
美2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」加速生產

美2350萬人接種疫苗 拜登動用「國防生產法」加速生產
數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種

數據不足！歐盟：可能僅授權牛津AZ疫苗給年輕人接種
應對變異病毒 專家：中製疫苗「2個月」完成升級

應對變異病毒 專家：中製疫苗「2個月」完成升級

熱門新聞

圖╱曾華容

碗粿

2021-01-27 02:06
LA日前出現一個寫有「紐約死了，別回來」廣告牌。

LA出現「紐約死了」廣告牌 藝術家：沒有你城市好好的

2021-01-27 18:00

父親的家

2021-01-25 02:07

我接種了新冠疫苗

2021-01-25 02:01
在義大利教堂門前的階梯上的皮特，在新冠疫期間戴著口罩乞討。（李遠．攝影）

義大利的非洲難民（上）

2021-01-26 02:02
倩華∕圖

科技令居家避疫樂無窮

2021-01-30 02:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居