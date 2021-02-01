如果吉是善的，相對而言，凶便是惡的。凡惡皆凶，惡運、惡果、惡報，都是凶。文字學上，「凶」是指事，其小篆字形，「凵」像地陷之形，「乂」表示可陷人。《說文》釋「凶」：「惡也。像地穿交陷其中也。」可以想像，「凶」就好像地上有個陷阱，誤踏上去便會闖禍。若能眾善奉行是趨吉，諸惡莫作便是避凶。

「凶」字與「兇」字，並不全然相同。本來古代只有「凶」字，沒有「兇」字。形勢不吉利就叫「凶」，其後再衍生有「殘暴」、「殺害」、「恐懼」等義，但畢竟與「不吉利」的原義有所分歧，所以另創了一個「兇」字，是個會意字。《說文》釋「兇」字： 「擾恐也。從人在凶下。」在「凶」字下面加多了「儿」，指人。

「兇」字是「從人在凶下」，是指有「人」給人「凶」的感覺，包括「殘暴」、「殺害」、「恐懼」等義，而「凶」則局限在不吉利或是帶來了惡運。凡「兇手」、「兇徒」、「兇猛」、「兇惡」、「兇殘」等」都用「兇」字；「凶兆」、「凶耗」、「凶禍」、「凶災」等都用「凶」字。

《易經》講吉凶，並不容易，因人而異，就算是同一人，在不同時間也會有不同判斷。經文的吉凶判斷原則相當複雜，經常有條件性。吉有初吉、中吉、終吉。表示吉的三個發展的階段，若有吉兆是貞吉；若大吉大利則是大吉或元吉。至於凶，預測會有凶險叫「有凶」；結果是凶險便叫終凶；凶兆則是貞凶。而無論是吉是凶，都是在一定的條件下發生和發展的，要根據相應的限制和約束條件，才能正確作出判斷。