黎諾懿晉身型男廚神，定期在「疫境廚神明星版」做live，與陳敏之拍檔主持「今晚請客」，鏡頭前，大顯廚藝，功架十足。

去年黎諾懿在農曆年前，推出慈善新年糕點，寓應節於慈善，甚受歡迎，但因資源有限，由設計包裝、送貨，全由他和太太及助手包辦，非常辛苦。

DJ林柏希因此建議黎諾懿跟火鍋店寬巷子crossover合作行善，雙方一拍即合，推出三款慈善新年糕點︰年糕、蘿蔔糕、芋頭糕，扣除成本後，全數撥捐九龍樂善堂的「膳」待飯券計畫。

買一盒賀年糕點，就可為一戶基層家庭提供十餐免費營養膳食，令度新歲更有意義。賀年糕點包裝盒花團錦簇，喜氣洋洋，打開，有印在牛油紙上的黎諾懿肖像及「具食與諾，懿氣洋洋」字樣，以他名字起的小對聯。

黎諾懿用自家祕方製作糕點，強調是保留傳統味道，例如蘿蔔糕，為更突出蘿蔔味，將蘿蔔切條，然後用「撞漿」的方法製作，令糕身特別滑，且不放入冬菇，因冬菇含水分高，蘿蔔糕容易變壞。

至於年糕，黎諾懿用蔗糖，取其清香但甜度不高。芋頭糕是先炸了芋頭，逼出水分，芋頭味會更濃。

三款慈善糕點自推出後，反應熱烈，已賣出幾千底。大家行善最樂，福有攸歸。