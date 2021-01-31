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如何適應外地生活？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

移居外地，如何適應生活？

我認為首要條件，是要喜歡該國語言，並有興趣積極學習，若能操流利語言，基本溝通不成問題，那麼新生活方能如魚得水。

若要移居日本，快快學好日語吧；選擇長居德國的話，不諳德文是不行的。

移居加拿大溫哥華超過20載、長居於列治文區的桂姐倒不太同意：「我住咗呢度咁耐，一句英語都毋須講，識一個英文字就得嘞，就係跳上的士時，大大聲叫airport！」

桂姐身家豐厚，當然可以閒來到華人餐館飲茶，跟友人搓麻將，或家裡全天候看香港的電視節目。她不僅丁點兒毋須跟老外打交道，變相是將香港生活搬到加拿大去呢。

但倘若只是普通人家需要找生計，尤其是家有子女的，心底都期望孩子將來能力爭上游，融入主流社會，不會只在唐人街打滾吧。那麼若英語本來不太靈光，該如何適應？

以下是阿雯的真人真事，她移居美國俄勒岡之前，是一位美術老師，在香港從小就讀中文學校的關係，英語水平僅屬初級。初抵美國時，就連點餐也有困難，那些人說話如星球話，她一句也聽不懂，生活極為痛苦懊惱。

她下定決心要學好英語，方法不外乎是多聽、多講、多寫。她不停閱讀，大聲朗讀，同一本書重複看三次，多看當地電視、多聽收音機廣播…一年過後，奇蹟發生！有天，她在快餐店溫習時，赫然聽到有員工在背後說另一員工的壞話，她喜極了，竟然每句英語都聽得懂呀！

阿雯現任職於大機構，生活安定寫意。

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