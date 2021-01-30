說起義大利 食材，腦裡首先會出現一大堆奇型怪狀和讀音不明的義大利麵，其中得兩種較為人熟悉的，一個是長形圓身麵(Spaghetti)，我小時候一直以為義大利就只有這款麵，而且一定要配搭肉醬。另一種就是早餐常見的通心粉(Macaroni)，彎彎的管狀看起來像一個笑容，可惜記得有次生病住院，整個星期的早餐，都是一碗淡而無味的通心粉，自此以後通心粉和生病在腦裡扣連在一起。

事實上，中世紀時期，「通心粉」在義大利的確被視為「藥物」，認為有治療發燒的功效，不過在那時候「通心粉」是指所有形狀的麵條，無論是長、短、空心、實心都一律叫「通心粉」，大概以小麥粉製成麵包容易，但要製成麵，則較多工序，所以在古時屬於高價食物。直到15世紀中期，羅馬廚師馬蒂諾(Maestro Martino)寫了「烹飪的藝術」，具體交代了「通心粉」的製法，也就是明確定型為現在所知的空心短麵。現在的食客常分析各種麵最合適的配搭，例如較細的天使 麵(Capellini)該配搭清爽的海鮮；斜管麵(Penne)適合番茄汁之類，務求把形狀和醬汁合為一體，但這些繁複又專業的調配方式，不過是近幾年的事，說到底也是噱頭而已。

最原本的通心粉配搭，首要考慮的配料肯定是當地食材，例如芝士，早在番茄還未普及之前，在通心粉上撒上芝士，既能提升味道，也顧及了營養需要。再後來配搭番茄、橄欖油、大蒜等，味道都是其次的理由，最重要還是身體所需要的養分。番茄本身含豐富胡蘿蔔素和茄紅素，兩種抗氧化物質都是脂溶性，所以與油脂一同攝取，可以促進吸收的效果，在眾多油脂之中，橄欖油含有其他油欠缺的胡蘿蔔素，同一時間攝取多種抗氧化物質，會在體內相互連結，效率得以大大提升，義大利人向來血中膽固醇濃度不高，大概和多吃番茄與橄欖油有關。還有大蒜，除了帶來強烈的香氣外，大蒜素可以加速麵條中的澱粉轉化為熱量，就是更有效的把食材吸收，大概在舊社會，如何善用食物，比起花巧的配搭更為重要。

要是很在意麵條能吸附多少醬汁，外型倒是其次，還是要多留意烹調方法。記得有次看見廚師烹調番茄汁長通粉，他先在鍋裡加油，放入通粉略炒後才加入醬汁，問題是油脂會包覆通粉，結果醬汁也無法附著。最理想的方法應該是先煮好醬汁，然後才加入煮好後瀝乾的通粉，趁熱攪拌，這種方式出來的味道準能夠讓人滿意。