60年代蝸居廣州，女友由香港 返穗，帶來一個日本 Yashica仿德國Rolleiflex單鏡反光相機，還附有外置閃光燈。她說購自香港新開的大丸日本百貨公司，第一次知道有大丸這回事。

筆者到港後，特別到銅鑼灣百德新街大丸百貨參觀，店內裝修華麗，開放式櫃位，可以親手觸摸商品，服務員態度和藹可親。最特別的是，大丸還有食品出售，水果肉類均是來自日本，價錢會貴些，但物有所值。後來香港商廈租金 起飛，大丸捱不下去，光榮結業。

隨後而來的日式百貨如松坂屋、八佰伴、三越、崇光和西松等，它們改走平民路線，雖然保有日式百貨經濟實惠、設計新穎有特色，但缺乏像大丸的貴氣。現今港島銅鑼灣專缐小巴，站牌仍掛大丸，證明大丸已深入香港人心中。

在洛杉磯近幾年有日式廉價百貨Daiso公司興起，仿99仙店經營模式，貨品均美元一元五角，由於貨式多、設計新潮，走通俗大眾化路線，生意興隆，見到Daiso自然又會想起香港大丸。

談到八佰伴，不得不提及早前因投資地產與前女友于文鳳爆出金錢糾紛的港片巨星周星馳，星爺又演又編又導又製片，有錢到擁有及入住全港樓價最貴、位置最高的「天比高」別墅。而這座「天比高」，前身是滙豐銀行大班居所，後由八佰伴東主和田一夫購入。

八佰伴是繼大丸百貨後，又一成功立足香港百貨公司，最高紀錄全港有十間分店，客人如潮，每日大把進帳，老闆有財力購入此全港最貴物業。金融危機時因擴展過度，八佰伴財務陷入困境而結業。山頂貴價別墅轉到星爺手上，女友出謀畫策，拆舊改建為幾座稱為「天比高」頂級別墅，星爺電影、物業兩豐收，竟然忘了對女友付佣金的承諾，還說了句風涼話（意指女友又沒做什麼），引發女友入稟追討。（編按：香港高等法院日前已裁定于文鳳敗訴，並要于文鳳支付雙方訴訟費用。）

文首提到女友帶穗的相機，當年女友已成相愛幾十年的老伴，此相機一直完好保留在家裡。

近日清理舊物，兒子樂意由他保留這個比他還年長20年的骨董相機，讓心中大丸情結作了個圓滿的化解。