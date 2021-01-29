WhatsApp 官方發放信息，要求用戶同意將數據資料分享給fb，而且表明如果拒絕接受新條款，2月8日後就會取消戶口，觸動大家神經。群組內不少人表示要另起爐灶，杯葛WhatsApp同fb！一時間收到朋友邀請加入WeChat、MeWe，而Signal因為大量用戶下載，令網路一度負荷過大而出現死機情況，而與它撞名的另一間公司，股價更一度大升。

事隔多日，WhatsApp高層作出澄清，為新條款解畫，最後將限期推遲到5月，事件暫時降溫，大家的生活回復原狀，未有再講跳船轉會的問題。

今次事件觸動大家神經絕對可以理解，尤其近年大家對私隱問題特別關注，加上網路安全問題，擔心私隱洩露又或被黑客入侵，所以反應激烈。作為用戶我選擇按兵不動，不是故作冷靜，只是面對現實，在數碼科技廣泛應用的年代，你可記得自己在哪些網站曾經留下自己的個人資料或數碼足印？

透過手機 的各種功能和程式為生活及工作帶來方便，不知不覺間我們已變得機不離手。今天大家可在網上購物、處理銀行事務、進行視像通話，隨時影相留念和分享，這一切的方便都是有代價的。世界沒有免費午餐，有哪個投資 者會終生免費提供服務，做蝕本生意？這是一種取捨，在保障私隱和生活便捷中找一個平衡。

其實今次事件可以處理得好一點，全方位溝通，例如製作懶人包解釋條款改變的地方和對客戶的影響，由專家解答問題，釋除客戶疑慮，亦可提供不同方案，而不是擺出一副不可一世的姿態。