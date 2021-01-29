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疫苗，打不打？

〈每日驚艷〉張宏

全家坐著看新聞，油麻地、佐敦疫情大爆發，自然期望可以及早注射疫苗，自我保護。但一轉國際新聞，瑞典有29位長者注射疫苗後死亡。我與家人面面相覷︰那麼，打不打？

馬上蒐集資料，香港將會提供三種疫苗，上述瑞典使用的疫苗正是香港將會提供的其中一種，乃美國輝瑞（Pfizer）、德國BioNTech、中國復星合作的疫苗。它利用「信使核糖核酸」（mRNA）技術，英、美、歐盟等多國使用，有效率高達95%，反而有人死亡。

還有第二款，牛津大學與阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）合作的疫苗，是「非複製性腺病毒疫苗」，英、美、阿根廷採用，有效率70.4%；亦有副作用，包括注射部位觸痛、疲倦、頭痛、肌肉痛和發燒。

第三款，則是中國科興（Sinovac）研發的疫苗，是「滅活疫苗」，即是以殺滅的病原體製成，這亦是傳統疫苗的製造方法。可是最近在巴西的測試，其有效率為50.38%，乃三者中最低；但它在預防輕症病例的有效率是78%，中至重度病例有效率為100%。

看完數據，仍然不大懂得如何比較，這種情況下，自然要問專家。我有幸可以與梁栢賢醫生、曾浩輝醫生兩位「疫苗專員」一同出席網上講座。問完專家，下星期再與大家分享。

疫苗 瑞典 中國

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