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以肥為美

〈六合飛翔〉岑逸飛

古代「肥人」，都是體形豐盈碩大，上下勻稱，沒有贅肉。再看《詩經》歌詠的美人，不管男女，都是高大肥碩。例如《邶風·簡兮》讚美一個美人：「碩人俁俁」，碩是肥碩，俁是個子高，是美的標準；又如《衛風·碩人》讚美一位貴婦：「碩人其頎」，頎者長也，碩而頎，也是又高又肥。

《詩經》是北方文學，但南方文學也是這樣看美人，例如《楚辭．大招》描寫美女：「豐肉微骨」﹔「曾頰倚耳」。「豐肉微骨」就是肉多骨少，見肉不見骨，這與對現代美人所要求的「骨感」不同。所謂「曾頰倚耳」，「曾頰」是雙下巴，「倚耳」是耳朵向後傾側。再說，古人說的「窈窕」，後來變為「苗條」，如今大家都以為指瘦，其實原意是高大肥碩。

古時不僅女士以肥為美，形容男士亦然，多用「美丰姿」這個詞，男性美的首要條件是肥碩，是大塊頭。唐代取士，考試前先通過「四選」，即「身、言、書、判」。而作為第一關的「身選」，是檢查身材相貌，要選豐滿偉岸者，矮子瘦子一律淘汰。

總而言之，「肥」是好字，指有餘裕，與肥有關的詞就有肥美、肥沃、肥甘以至肥差、肥缺、肥水等。減肥不好，很多領域還是熱中肥的。腰包要肥實些，當官最好是肥差或肥缺，若有肥水也勿流入別人田。難怪《易經》講退休，最好是「肥遯」，除了財富充裕，更要心情愉快，無所牽掛。故《禮記・大學》謂：「富潤屋，德潤身，心廣體胖」，「胖」字雖讀「盤」音，意為「舒泰」，但一語雙關，心胸開闊，人也變得肥肥白白。

退休

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