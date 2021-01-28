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一夫一妻變多夫多妻

〈藝行者〉陳文剛

一段感情，二人由相遇、相識到相愛，繼而結為夫妻，能夠一直同行到老，白髮齊眉，當然值得高興。但在情感路上誰能一帆風順，無浪無瑕？解決到就能夠繼續走下去，解決不了就分手收場。由相愛變成相恨，例子俯拾皆是，不勝枚舉。

十多年前寫了《一夫一妻》劇本，在沒有任何演出計畫下進行創作，實在自由自在。這個劇細分18場，每一場都是一對夫妻的不同階段，有喜有悲，有愛有恨，有歡笑有眼淚，演出前由現場觀眾抽籤決定排序，而且只抽出18場其中的14場來演。結果有可能是喜劇，也有可能是悲劇，有可能大吵大鬧之後來一場甜甜蜜蜜，場與場之間的銜接，就由觀眾的想像去填補。因此，觀眾的參與度極高，演員的記憶力及情緒轉變，也要掌握得好好，才能在短時間內由哭鬧急轉為喜樂。

去年受疫情影響，劇界幾近停擺，大部分從業員手停口停，藝發局推出了Art Go Digital計畫，以解劇界燃眉之急。糊塗戲班有幸成功申請，將《一夫一妻》變成拍攝並放上網給觀眾欣賞，將本來的一夫一妻變成5夫5妻，希望讓更多演員有工作機會，5對夫妻共演10個分場，連導演也找人處理，我只負責做一個仍然在生的編劇。網上版會於今年3月讓觀眾自行編排分場次序收看，自決《一夫一妻》的起承轉合。

導演 疫情

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