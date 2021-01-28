香港疫情 一波波，限聚令越收越緊，晚市堂食越來越嚴。這個年，除非自己有場地，而且還要不違反限聚令，各公司行號想像往年一樣吃個尾牙，看來是都不用想了。

說起尾牙，在我們那個年代，魚翅可說是一大指標。香港人喜說「無雞不成宴」，但尾牙往往是「無翅不夠看」。當然，現在時空不一樣了，因為環保生態等考量，吃魚翅的人口已不比當年，吃魚翅似乎也帶著那麼一點罪惡感。但在當年，香港稱得上「宴」的，沒魚翅可是真的不夠看的。

父親的公司人員不多，尾牙是老闆親自下場操廚刀的，大家別以為老闆自己料理尾牙是摳門，想省錢，其實不然。父親的老闆、我口中的「照叔」平日是標準的「君子遠庖廚」；有傲人廚藝，但不輕出手。只有到了歲末年終，要慰勞伙記們一年來辛勞的關鍵時刻，才有機會吃到他老人家的手藝。照叔操辦起尾牙來可一點都不含糊，除了雞鴨魚肉、「發財好事」（髮菜蠔乾）這些必備的菜色外，明蝦、鮑魚、魚翅等高檔菜色一樣不少。用現在流行的說法，「下重本」當之無愧，百分百「誠意爆棚」，每道菜色應該都可以在社群媒體 上大大分享炫耀一番。

照叔的尾牙宴，重頭戲首推魚翅。魚翅應該算是公認的高級食材，不但成本高，也不是每人會做。梁實秋先生在「雅舍談吃」一書中談到魚翅時寫到：「有紅燒的，有清湯的，有墊底的，有不墊底的」…「因為魚翅是乾貨，發起來好費手腳。即使發得好，烹製亦非易事，火候不足則不爛，火候足可又怕縮成一團。」又說曾有二、三十塊珍貴的「黃魚尾」堆在他家，「欲取食」，但「無從下手」。

照叔就是梁老的口中所說的「最會做魚翅的是廣東人」，照叔知道我愛吃，雖然尾牙宴不含家眷，但總是特別關照父親把我帶上。尾牙前一天，照叔就開始「前置作業」，我則自願到場幫忙。一個小孩子能幫什麼忙呢？說穿了，不外就是跑跑腿，乘機混頓好吃的。

坦白說，照叔的尾牙宴年年有魚翅，但料理工夫是如何得了不起，因為當時年紀幼小，加上身為「助手」的我「志不在此」，當然也就一無所知。但因為魚翅而鬧的小笑話，雖事隔數十年仍記憶猶新。話說第一次「出席」照叔操刀的尾牙宴，吃到魚翅時，我不禁歡喊「這粉絲真好吃」，惹得大家哄堂大笑，也從此得了個「粉絲」的「花名」。