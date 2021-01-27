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逆境中互相扶持

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

孩子的成長路蜿蜒遙遙，即使是最乖最自律的，也總會碰上奇難雜症，難免會經歷委靡苦澀的滋味。那些共同走過的顛簸段落，也是媽媽永遠不會忘記的。

孩子升上中學不足一個星期，那天他回到家裡，臉縐成一團，明顯是不對勁。原來他剛被學校記了一次大過，事態看來嚴重。事緣有位印籍同學在體育堂因跑得慢而被三位同學指著恥笑，他不忿跑去跟老師告狀，名單上竟有我兒子的名字，他描述時眼睛噙著淚。

「那你有沒有做過？」我冷靜地問。「媽咪，連你都唔信我？」他的眼淚如泉湧流出。

對！我的孩子從小守規，既從未記過，也從沒有過欺凌行為，身邊好友均不同國籍，不會存在歧視問題……，最後，我選擇相信我的兒子，跟學校老師緊密聯繫一個月後，印籍同學最終跟我的兒子道歉，承認點錯相，還我兒子清白。

成長路上，逆境總會不時竄出，比如是成績突跌、小提琴練不好、比賽跑包尾、被最好的同學出賣、被女朋友狠撇、大考前夕發燒等等，媽媽都是一如既往、義無反顧，默默地陪伴孩子走一段段的路。

那天，年輕人在跟好友傳短訊，對方正在大吐苦水，埋怨家人不了解他。「哈哈！媽，我朋友講你！」我瞄到對方說：「真羨慕你，你阿媽時常懂得開解你！」他回答：「係呀，我好幸運呀！」

只知道，爸媽與子女的牢固感情，並非建基於吵吵鬧鬧或嘻嘻哈哈、飲食之中，而是從互相信任、一起走過逆境而建成的。

我知道，逆境在未來還有更多更多。

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