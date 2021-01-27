《易經》的遯卦，「遯」與「遁」相通，講的是退避、退隱、退休 之道。退不是壞事，故遯卦的卦辭說：「亨，小利貞。」但退要得其時，該退則退，「退一步，海闊天空」，《彖傳》說：「剛當位而應，與時行也。」退要揀時機，看形勢，有些時候，要懂得急流勇退，韜光養晦。

退避不一定消極。孫子曰：兵者，詭道也，又曰兵不厭詐，故古人有三十六計之說。第三十六計是「三十六著，走為上著」，不過是保留實力，留得青山在，何怕沒柴燒？至於說退休，也屬「走為上著」之策，如何退休，在時間上的把握很重要，未到退休年齡而退休，不是好事。該退休時退休，便應享受退休樂趣。

退休的最高境界，遯卦最終一爻上九，用「肥遯」來形容。「肥」字不一定解作肥胖 ，而是指一種豐裕的狀態，例如說肥沃、肥美，以退休而言，便是一種寬裕的退休生活，兒女都長大了，再無牽累，可說是一種解脫，「海闊從魚躍，天空任鳥飛」，何其逍遙自在。

美好的退休生活用一個「肥」字形容，但「肥」字在今日，在瘦身潮流下，含有貶義，現代人認為「肥」是形容脂肪多，是不健康標誌，但在古代，「肥」不是這樣解釋，《說文》：「肥，多肉也。」「肥」是形容肌肉 多的詞。《黃帝內經》的「肥」字，是形容肌肉豐滿，體形大。今天所指的「肥」，古人叫脂肥或膏腴。脂肪多的古人稱為膏人﹔肌肉多的，古人稱為肉人。《禮記・禮運》有云：「父子篤，兄弟睦，夫婦和，家之肥也。」這裡的「肥」正是豐裕充足之意。