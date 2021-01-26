上世紀60年代初，一直在廣州從事鑄造工作的父親不幸患上了肺結核病。在當年，肺結核是嚴重的傳染性疾病，在國內治療手段及特效藥物並不多。父親這次染病對我們家來說不啻是一個青天霹靂。因為他是我們這個八口之家的經濟支柱。父親的朋友說香港 有特效藥，總體醫療水平也較高，建議父親赴港治療。雖然不知赴港後環境如何，但為了救命，父親與母親商量決定，聽從了他們意見。

經批准，父親到了香港。經過一段時間的治療，肺病得以控制、不久竟治癒了。

這段期間，正值國家處於三年困難時期，更是我們廣州的家處於飢餓的時期。父親在港治病，同時還要工作掙錢，他節衣縮食，給我們寄回來鐵罐煉乳、餅乾等並不貴重但對於我們從未嘗過的食物，稍稍解決了我們一點飢餓的問題。

後來我們將從學校畢業進入就業 分配，當時分配工作講究有沒有海外關係，父母為了我們可以順利留城，避免在履歷上有「海外關係」的汙點，本來單程赴港的他選擇了回到廣州定居。

香港讓我們一家跨過了這一道大坎，生活得以重回正軌。我要感謝香港，是它給了我完整的親情，還給我完整的家。

前段翻閱廣東及香港的這幾十年歷史，留意了60年代初開始，因大陸自然災害及大躍進所導致的民眾飢餓及其他社會原因，曾出現「逃港潮」。其中1962年逃港潮是高峰，日均達五千多，短短一個月從廣東南逃十五萬人。由於逃港人數太多，香港政府開始「即捕即遣」湧入之難民。當時約三萬逃港者集結在香港上水華山。

在媒體關注及呼籲，宗教團體、鄉親組織下，香港市民組織起了「援助有困難的人民」行動，前後共有港人十幾萬人次送衣、送食、送水到華山。用各種方法保護華山上之親友，包括接走、匿藏家中或市區。當時的新聞照片顯示，汽車載著這些有難的鄉親經過，沿途香港市民熱情相望，護送遞食招手。港人血濃於水的同胞之情感人至深。

作為也有一個大姊一個弟弟曾經偷渡香港半途被邊防攔截送回的人，雖然他們不能如願，但看見港人對其他同胞的關懷的舉動，我內心不能不燃起了充滿人性光輝的對香港的感激。

上世紀70至80年代，越南 國內動盪，大批越南船民蜂擁入香港。面對這批難民，香港上至政府下至市民，以人道主義精神，有計畫的安排好這一批批船民，並積極與國際社會合作，逐步有序的安置好了他們。至今這些流落到世界各地的難民，依然感激香港。

雖然此事與我個人沒有什麼關係，但人心是肉長的，作為一個有良知的人，我還要感謝充滿人道主義情懷的香港。