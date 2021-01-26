童年歲月，祖父在生時留下一金句給我，讓我受用至今。那是「活到老，學到老」。

「活到老，學到老」的出處，據說源自古代雅典著名政治家梭倫（Solon，約公元前638年-前559年）之口，直譯為「我愈老愈學到了很多東西。」梭倫在前594年出任雅典城邦的執政官，制定法律，進行改革，史稱「梭倫改革」。他在完成改革後，與雅典人約定十年內不准改變其改革，而後離開雅典遠遊。這可能是他的改革很長一段時間沒有得以實施的原因。

梭倫早年已贏得「雅典第一詩人」桂冠，四處遊歷考察，晚年退隱在家，從事研究著述，經常吟詠「活到老，學到老」以自勉。羅馬時代的希臘傳記作家普魯塔克(Plutarchus)曾引述這名言，而十八世紀的法國啟蒙家盧梭也曾在《一個孤獨散步者的遐想》一書又加引述，令此金句流傳至今。

中國 傳統的「活到老，學到老」，令人想起春秋時的音樂家師曠。他生而無目，故自稱盲臣，又稱瞑臣。為晉大夫，以「師曠之聰」聞名於後世。他是位博古通今的學者，時人稱其「多聞」；又精音律，善彈琴，相傳其譜作有《陽春》、《白雪》等琴曲。

當時一位國君晉平公，政績和學問都不錯，有次他問師曠：「吾年七十，欲學，恐已暮矣。」師曠答道：「少而好學，如日出之陽；壯而好學，如日中之光；老而好學，如秉燭之明。」

少年如日出，壯年如日中，老人氣血衰頹，如一根蠟燭，學習速度緩慢，但總好過不學，故師曠說：「秉燭之明，孰與昧行乎？」蠟燭之光雖小，難道不比黑暗中行走好多了？