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蛋卷賊

〈太平山下〉卡芒

小時候很迷惑為什麼有些親戚在大事大節才見面，有些幾年也見不到一次；但那個只在某一年的春節中見過一次面、已移居美國多年的表哥，我永遠都會記得。

那年，打開外婆家門，看見三個非常陌生的臉孔，但爸媽熱情如火和他們擁抱。比我高一個頭的陌生男孩用不差不好的廣東話跟我說：「恭喜發財。」我想這個人怎麼奇奇怪怪的。在等待親戚朋友來齊之時，奇怪男孩抱著外婆的蛋卷吃個不停，其實我會這麼留意他，是因為我很想吃蛋卷；外婆買的蛋卷特別好吃，每年春節可以從外婆家抱一大罐回家享受。

親戚陸陸續續到來，外婆家變得十分熱鬧。春節拜年活動，大人有大人的天大國事要討論，小孩有小孩的「世界大事」要探討。小朋友對長得高、說話又奇怪的表哥感到好奇，圍著他不斷發問。表哥不太明白我們問的問題，我們也沒有聽懂他在說什麼，因為太不像廣東話，情況有點像雞同鴨講；我便提出找點別的玩。表哥立馬站起來說：「我們鬥快吧，輸了的人要聽贏了的人的話！」好勝心強的小孩們一口答應。

表哥不知從哪兒端來數盒蛋卷，每人一盒，最快吃完就算贏。我看到是外婆家的蛋卷就信心滿滿答應參與，每次吃蛋卷只敢吃一、兩條，怕明天就沒得享受蛋卷的滋味，所以能一次吃一整盒是夢寐以求的願望。而小朋友見到有其中一個做出不理智的行為，之後也跟著做，我們都參與了這場一年一度春節鬥快吃蛋卷比賽。

一、二、三，開始！大家沒有平時吃得津津有味的樣子，只有狼吞虎嚥的動作。吃完一層又一層，小小的胃已經放不下，我看著剩下的蛋卷迷迷糊糊。

「我吃完了！」表哥高興地說著，然後他莫名其妙地指著我：「你輸了！」我又莫名其妙地認為自己真的輸了。

「開飯啦！」外婆從飯廳呼喚，我們倉皇地走到飯廳。可是各個胃兒放滿蛋卷，完全沒有空位容下飯菜，小孩們沒吃兩口就離桌玩耍，只剩表哥一人大口大口吃著蔘茸海味。

月亮高掛，是時候回家，外婆左尋右搜地問：「有誰見過我買的蛋卷嗎？」。這時表哥又用奇怪口音向我說：「你是蛋卷賊。」一整天沒聽明白表哥說的話，只有這句聽得清清楚楚。外婆最終發現沙發下全是蛋卷，還有茶几下被吃了一半的數罐蛋卷。

原來表哥在比賽時根本沒吃，而是把蛋卷放在沙發下，以為可以遮天蓋地，伶俐的我卻過了幾年後才參透到……而那時的我莫名其妙走出來認錯，還親自收拾殘局才回家。那次新年沒有抱著外婆的蛋捲回家，只抱著疲勞的身軀及委屈的心情離開。

那次新年蛋卷事件發生後，每次吃蛋卷都會特別想念外婆及她的蛋卷，還有神憎鬼厭的表哥。

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