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健康是最好的投資

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

年前這天返到辦公室，如常啟動電腦，準備一日的工作，內聯網彈出的一條信息吸引了我的眼球：CEO親自推介運動App，鼓勵同事參加，投入公司推行的「Boost健康發展計畫」。

由CEO親自做代言人是最佳人選，不是因為他位高權重，而是因為他身體力行，在他身上，我們見證到只要有理想，目標必可達的道理，他用一年時間成功減肥40磅，而且能夠持之以恆。

還記得2019年訪問CEO，他分享瘦身的原因和心得，跟好多人一樣，每次盡情享受美食，然後發誓要減肥。這種情況發生過很多次，通常可以稍稍減磅，但之後又會打回原形。所以在2018年，他決定要來一個轉變。希望逐步改變自己的生活方式，並且持之以恆，在往後的日子維持健康體魄。

他比喻減肥就像人生其他課題一樣，只要把一個大目標分拆成多個小目標，便不會令人覺得過於艱巨。他還將鍛鍊身體比喻為管理業務一樣，講求均衡和多元化！他相信健康及充滿活力的生活方式是人生最好的投資之一，只有保持健康，才能繼續與下一代一起經歷人生，與他們共度未來的歲月。

這次公司向同事提供這個健康平台，透過應用程式及智能手帶，協助我們養成健康習慣，監察進度並每天達至最佳狀態，並配合健康挑戰及獎賞，鼓勵大家參加，令健康這個終身旅程變得輕鬆、有趣和帶來滿足感。CEO寄語大家一起保持健康、活力和快樂。

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