1949年國民黨 兵敗如山倒，大陸一夜變色。父親是老黨工，外衣都來不及穿，從城裡逃往香港。母親很清楚這就是生離死別的時候了，她對我說，你是長子快去跟你父親。父子團圓後，父親自顧不暇，我偶然在路邊找到一個勉強可用的破擦鞋箱，就在灣仔騎樓下擦起鞋來，每天可賺個一元八角，在大牌檔填個半飽肚子；如遇下雨天，只好關門大吉，靠白糖泡水飲止飢。

某日有一日本老先生上門，會說一些廣州話。我熱情服務，他身邊帶著一大堆行李物件，走起路滿辛苦，要從灣仔走到海邊羅高羅士打道上船。我告訴他有15分鐘路程，我可幫他忙帶些物品上船。他很高興。當我們走到半路時，老先生突然跌倒，我立刻把他扶起。他說腳筋有點扭傷，我判斷需要處理後才能走。我把擦鞋箱和他的行李包放在就近一雜貨店門邊，情急之下跪下左膝求店主老婆婆幫我看一下，馬上回來拿。她回答：「我幫你看，快站起來，男人膝下有黃金。」

我趕快跑回去把老先生扶起，用半背半拉步子往前走，很快到海邊，再跑回去取東西。老先生一直舉著大拇指用英文說「good boy、good boy」。

這時他拿一包錢出來說，他的錢都是日幣，只有一張是一元和一張十元的美金。他要把十元的給我，我搖頭說給我一元就很夠了，他把十元硬塞到我手心，再緊握我手不讓動；他急著要上小船過海辦事，我有只有恭敬不如從命。依我當時年歳，從未擁有過如此多的金錢，這十元美金是我人生「第一桶金」。

正當我要離開時，四邊突然冒出四個比我年紀大的擦鞋童，他們圍過來說：「靚仔！有飯大家食，有世界大家撈，錢攞出來大家分。」這是明搶，打起來我一定輸，唯有跑。不遠處就是修頓球場，平時玩足球 球友多，可能有救兵。我把錢塞到嘴巴，拚命跑到球場，最後終於給他們追上，按倒在地。

正在危急存之秋，突然有個聲音：「四個大㗎，嚇一個細㗎，想死！」我一看，原來是後來成為足球明星的牛屎哥。我站起來躲在他後面說：「牛屎哥，他們要搶我錢。」他一聽，飛起來左一拳、右一腳，把他們打得四逃；警告他們再回來，連人帶箱鞋一起丟到大海上。

事後，我去大牌檔飽餐一頓，晚上還去看了一場電影 「飄」，到了半夜11時左右才回到「住處」——修頓籃球場一灣形樓梯最下層一塊木板，鋪上我唯一家當、一張毛氈打地鋪。

這一夜心情好，躺在地鋪上，手撫著我的「第一桶金」，有一種很爽的滋味，我哼起聽戲學的粵曲，大笑而眠。

一甲子過去了，至今想到「第一桶金」，心裡還有一種很爽的滋味。