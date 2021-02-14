少年時，我和青梅竹馬的堂哥搶著吃奶奶做的紅豆糕，常搶得頭破血流。奶奶的紅豆糕只有大時大節才會出現，有一粒一粒的紅豆在內，清甜而不帶半點膩，即使吃了一盤，還可以繼續吃。

記得移民 到美國 前，在香港 度過的最後一個春節，父母趁著團圓之時告知親戚好友，同年暑假將全家搬轉美國定居。有的嘴裡說著十分驚訝，說著十分不捨，他們互相擁抱，然後又裝作若無其事，繼續笑嘻嘻地過節。而奶奶不帶一點驚或喜，因為父親很早就跟奶奶討論過我們的決定。相反當時才知道的堂哥變得十分安靜，他沒有跟任何人說一句話，默默坐在不起眼的一角。而其他小孩比我年幼，好像聽不懂爸爸說的話，繼續努力把奶奶的糖果清光。春節本應是團聚之日，卻收到將要分離的消息，大人們的心裡是不是真的跟他們所表現的一樣，從容豁達，小孩們是不是真的跟他們的沉默一樣，毫不知道分離的感覺。

堂哥跟奶奶踱進廚房，我依然坐在客廳中回答親戚們對移民的好奇，沒機會跟堂哥對上話。奶奶端出紅豆糕，移民問答大會暫且告一段落，大家圍著飯桌享受紅豆糕。站在奶奶身旁的堂哥，拿著一盤紅豆糕走進客廳，遞給我說：「這紅豆糕是奶奶花盡心思，放足紅豆做的。全部給你，我不會跟你搶的。」

我吃了一口就知道不是奶奶做的，因為味道不一樣，紅豆放得特別多，厚度亦都比平時厚。我跟奶奶做過幾次紅豆糕，她對紅豆的份量以及厚度非常固執。對煮食沒半點興趣的堂哥大概剛剛向奶奶學習做紅豆糕了，雖然沒有奶奶做得好吃，但是我吃過後，忘記不了這個味道。堂哥看著我把紅豆糕都吃完，我倆依然沒有以往多說話，雙眼看著對方，沒有幾秒，雙方都笑了出來。

那是我在香港最後一個的春節，也是第一次觸及著離別的團圓。到最後，堂哥也沒有跟我說什麼老土的道別話，但他紅豆糕的那份心意，整個都被我吸收了。

奶奶做的紅豆糕真好吃，可惜我幾年沒吃，即使我跟從奶奶所教的做出來，也沒有記憶中的那份味道。奶奶做的，是我最懷念的味道；堂哥那盤不合格的紅豆糕，是我最思念的回憶。