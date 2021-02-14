春節至而疫不止，人人被迫窩在家，但只要人平安，有糧有「瓦遮頭」，宅在家裡上上網、聽聽歌其實也不壞。

偶在網上聽到華語歌壇教父李宗盛與梁靜茹合唱「明明白白我的心」的現場版，歌唱到一半，李教父有感而發地說：「靜茹越來越聽得懂我的歌了，年紀漸長，慢慢就知道老竇當年寫的是什麼意思了，但老竇希望妳不要經歷老竇那麼多……」。

影劇新聞絕緣體的我聽到這一段，不禁好奇：「為何李教父自稱老竇？」上網一查才知，原來李教父號稱是梁靜茹的乾爹。

我想，李教父懂得一些廣東話，可能覺得好玩，在演唱現場就秀了一下；廣東話的「老竇」就是老爸的意思，而他身為梁靜茹的乾爹，想當然耳就自稱「老竇」了。其實李教父錯了。或者說他只知其一而不知其二。「老竇」等於老爸沒錯，卻並不等於乾爹。廣東話的乾爹叫「契爺」。

這讓我想起了「吉屋出租」的故事，「吉屋出租」是百分百的港式用語，但已廣為各地華人接受沿用，1996年上演的搖滾音樂劇「Rent」，中文釋名就叫「吉屋出租」。雖然大家都聽過「吉屋出租」，但很多人卻未必知道它真正的涵義。

某位香港 的朋友曾告訴我一個故事，話說他的某位朋友有房要出租，就在網上貼了「吉屋出租」，有意承租者循線上門，兩人相談甚歡，相約赴出租屋「現場勘查」。誰知到了現場，有意承租者發現房內租客 仍在，不禁火氣上衝，斥責房東 「不老實」。房東大惑不解：「我怎麼不老實了？」有意承租者怒氣未消，大聲指責：「明明有房客在，為什麼又說吉屋出租呢？」房東更莫名其妙了，為什麼不能說吉屋出租呢？難道有租客在就「不吉」了嗎？

說穿了，這件事與李宗盛的「老竇說」有點相像，都是對廣東（或香港）用語一知半解所造成的誤會。很多人可能認為，所謂的「吉屋出租」，只是一個討吉利的用法，誰不想「吉」呢？

事實上，「吉屋出租」是有它的「條件設定」。所謂的「條件設定」，是指預定出租的房子要是「空的」才能叫「吉屋」，也就是屋子是處在沒有房客的狀態，有意承租者只要簽了租約，立馬就可以入住。

那為什麼明明是「空屋」，卻不叫空屋而要叫「吉屋」呢？這是因為，廣東話的「空」與「凶」同音，「空屋」也就變成了「凶屋」，多觸霉頭啊？既然大家不喜歡「凶」，那就乾脆叫「吉」好了。

「空」屋變「吉」屋，你可以說香港人迷信，但也可以理解為是期待趨吉避凶的集體意識。能吉，什麼要凶呢？反正又不花錢。

香港類似的案例很多，像豬舌，香港人稱為「豬脷」，舌為何成了脷呢？原因與「吉」屋完全一樣，舌在廣東話裡的發音與「蝕」相同，大家都不喜歡「蝕」，尤其是姓朱的，既然如此，那就「利」吧！大家開心。