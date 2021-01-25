平日深居簡出，擇了個好日與家人出外晚餐，補祝生日。吃的是一大個盤子，上面放著一小塊食物的貴格西餐。寒風凜冽，微雨飄揚，差不多一小時才等到位置。

麵包暖而外脆內軟，飲品酸甜開胃，頭盤精美可口，加上精緻的裝潢，熱情的服務，我們已被那家餐廳浪漫的氛圍緊緊地包圍著。正當我們陶醉於酒肉之間，電話響起，是朋友傳來的訊息。

「你們要隔離！」我腦門上冒了一堆問號。再問清楚，是我家舅母，經新型冠狀病毒測試呈陽性反應，當場溫馨又浪漫的空氣被打破了一半。我感到內心猛力地收縮了一下，枱上被吃了一半的精美頭盤，光芒同時消失。家人們還在糾纏等下點什麼甜品，我莊嚴肅穆地告知他們，大家沉吟了幾秒鐘。

上星期我們和舅母一家到過茶樓，一起一盅三件過。雖然我們盡可能拒絕一切聚會，但舅母為宣布她女兒訂婚之事邀約我們，在如此艱難的日子，有歡天喜地的事情，更要給力慶賀；加上我們一家和他們家感情深厚，所以我們應約了。

我立即打電話給舅母，把細節問個究竟。「啊！你怎麼知道的？」她膽戰心驚問道；「是的，是中了。」她輕描淡寫地描述。她把這星期，從身體感到不舒服，到出現症狀，到收到結果，七天的心路歷程，繪影繪聲地告訴我。我頓時無比氣憤，用隻言片語打發了她，掛掉電話。

「五成熟的肉眼牛排。」侍應端上我們的主菜。牛排就是正常五成熟牛排的口感，旁邊的薯蓉就是餐廳才會吃到的薯蓉，半碟的西蘭花就是燙過的西蘭花味道。然而我們已沒有心思品嘗這些人間美食，即使多津津有味，也掛不上一點肉汁在味蕾上。我們埋頭手機 上，不停滑、不停找，只為找到附近還在開門的檢疫中心進行測試，以保安全。

盤上的牛排還在流血，我們已急著付帳離開。多留一分鐘，多一分風險。

然而，我們看不透舅母的從容自若。假如我們沒有從朋友口中得知，我們會知道嗎？假如我們沒有打電話給她，她會告訴我們嗎？假如我們還在陶醉酒池肉林……

所幸，事後檢測 ，我們都呈陰性，疫症關口平安度過，這才放下心頭大石。

到了2021年，我們還未得以鬆懈。舅母的輕描淡寫，實在令人髮指。