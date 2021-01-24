「善護念」這個說法值得重視。因為一念之間，心可以變壞；妄念由一念而來，貪念一閃而過，念念相續，就會變成洪水 猛獸。煩惱的妄念亦然，人的煩惱太多，《紅樓夢》的《好了歌》已列出清單：世人都曉神仙好，惟有金錢忘不了、功名忘不了、兒孫忘不了、嬌妻忘不了，都是煩惱，但如能不計較名利得失，守住一顆平常心，也可說是「善護念」。

雖說人的心靈如花園，種善念得善果，種惡念得惡果，但對付惡念，又不是依靠善念。「善護念」的「善」不是「善心」，而是好好自我覺察，好好看護著而不帶批判、否定或分析的心念，所以「善護念」又連繫著「無所住」，不用讓善念對付惡念。

「無住」是什麼？聖嚴法師說，「無住」就是不在一個念頭或任何現象上產生執著，牢牢不放。

比如受了打擊，被心外事物困擾，那叫心有所住。

回頭說善惡，因為有善便有惡，善惡對立是分別心，想以善念消滅惡念，有時反會滋生更多惡念。

惡念有如癌細胞 ，愈是對付它，它反會住下來，住在我們身體上，而「無所住」等於餓死癌細胞，不給它營養，讓惡念來了又走，不會住下來。「善護念」只是靜心看著這樣的流動發展。

再看儒家的「善護念，無所住」，可濃縮為范仲淹《岳陽樓記》說的「不以物喜，不以己悲」，既不因財物或外物的豐富而驕傲狂喜；也不因個人失意潦倒而悲傷，總之無論面對失敗還是成功，都保持豁達的心態。這與道家的「塞翁失馬，焉知禍福」， 不會被一個心念所限，對一切得失淡然，有異曲同工之妙。