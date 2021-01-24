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雪糕治療法

〈每日驚艷〉張宏

天寒地凍的周末，一家人逛大型超級市場。家母雖然可以拿拐杖行走，但是不能久站，須臾乃要坐下。我們就讓她坐輪椅，推著她逛逛超市，買一些日常食品。

一進超市，她馬上要求︰「今天買雪糕回去吃吧。」這個返老還童的「婆婆小朋友」最愛雪糕，往往無視血糖稍為超標，偷吃甜品。我嘗試敷衍幾句，先帶她看其他水果、餅乾，希望她忘記了雪糕。

大家推著輪椅，走到餅乾的貨架，正討論哪一款美味，雙眼老花的家母卻目光銳利，一眼看到對面通道上的大型雪櫃︰「對面有雪糕呀，快去看看！」

說時遲那時快，她再也按捺不住，忽然閃電般站起來，離開輪椅，單獨步行十幾步橫越通道，眼明手快地打開雪櫃，以擒拿手法拿出一盒五支的美國著名品牌黑朱古力脆皮芒果雪糕條，再一臉幸福地步行回來︰「我們今天吃雪糕！」把戰利品塞進我手中，安樂地坐回輪椅。事情發展得太快，我們幾個來不及反應，通道上其他顧客看到輪椅上的家母忽然健步如飛「擒拿雪糕」，都看得發呆。

各位家中如果有人練習步行，「雪糕治療法」可收奇效。若雪糕公司大員看到這個奇景，料會聘請家母做代言人，一定廣收宣傳之效。

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