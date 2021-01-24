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我愛整餅

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

大半生都習慣了每天跟時間競賽，時間總是太少、工作卻又太多，趕得喘不過氣來。倫敦正值Lockdown期間，畢生首次遇到時間太多、不知道如何打發的挑戰。

基於貪玩和好奇的老性格，本人向來都喜歡不停嘗試從未試過的新玩意，這次愛上了「整餅」。

不要小覷「整餅」這回事，過程需要高度精神集中，不易分心；每個細節務必要精準，絕不能馬虎，還要有超強的耐性，不可容易氣餒或中途放棄。「整餅」過程於我來說，比冥想更奏效，有治癒心靈的功用，當麵包或蛋糕成功製成時，滿足感更是難以言喻的。

當然，每個「整餅」初哥跟我會有雷同的經歷，在未嘗到成功之前，必然會先扛上失敗的打擊。明明是跟足每個步驟來做，為什麼我的英式鬆餅一點也不鬆，外形看上去十足像中式西樵大餅，難看死了。正想橫下心全部扔掉之際，姑且咬一口嘗嘗味道吧，呵呵！味道竟然是百分百的標準英式鬆餅呀，原來不能以貌取餅呢！

若要打發時間，做麵包最佳，是不用麵包機，自己親手搓揉麵粉的那種。當一糰本來黏糊糊的麵粉，經由雙手悉心搓揉而漸漸變得光滑富彈性時，心底也隨之變得愈來愈踏實。當麵糰發酵兩倍到脹卜卜的狀態，那種喜悅十足像小時候不願睡覺，終於等到發芽綠豆長出了葉來。

我寸步不離焗爐，要親眼目睹整個麵糰變身的過程。我的腸仔包終於面世了，好靚仔呀！

一星期後嘗試做提子包，麵糰卻絲毫沒發酵。噢！是忘了用暖奶，麵粉又加了太多吧，徹底失敗。腸仔包的成功原來只是僥倖而已，仍須努力。

倫敦

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