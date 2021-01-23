好友們真疼我，經常傳來信息：「你一個人關在家悶嗎？」「英國疫情嚴重，你千萬要小心，切勿外出，你年紀不小，高危呀！」「聽說有人因長期躲在家，熬出情緒病來，你也有不妥嗎？」

託賴！居所轉角不遠處就是超市，食物用品從不缺，生活尚算不錯。這年頭，平安已夠感恩了，平淡又算是什麼？真的不是死撑，過去數月的Lockdown日子不僅不悶，還培養了新興趣呢。

我的救星是麵粉、雞蛋、糖、牛油、忌廉、牛奶、可可粉、提子乾、酵母等等，只要材料齊備，就可創出千變萬化的麵包、蛋糕來，過程樂趣無窮，也是有生以來首次有機會親嘗的。

一切源於對港式蛋撻的思念。

一覺醒來，突然很想吃一口出爐蛋撻，立刻跑到街口餅店去買吧。噢！外面天灰灰、雨濛濛，忘卻了自己身處的是倫敦 、不是香港 ，哪有隨手可得的出爐蛋撻？難以釋懷的心情在心頭蔓延，蛋的部分震震吓的出爐蛋撻呀，多麼想狠狠咬你一口。

老實說，即使是香港，也不是家家的蛋撻好吃，更遑論是倫敦了，暫時仍未找到一家是合格的，怎辦？

於是開始往YouTube 尋，細心重複看過十多段短片後，赫然發現我較喜愛的牛油蛋撻，做法原來並非想像中的困難，好，來吧！

先來做撻皮，中筋麵粉、糖粉、無鹽牛油、蛋已齊備；蛋漿部分則有蛋、糖和水之外，還有淡奶。

跟足YouTube老師的每個步驟做，忙足一個晚上，四個精心炮製的蛋撻成功出爐了。有兩個的皮些微燶了，一個形狀則較歪，哈哈，總算有一個是成功的。

這夜，一杯熱奶茶、一口氣吃四個蛋撻，幸福滿滿。