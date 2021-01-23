自新冠瘟疫去年初爆發以來，我就沒有洗過車，眼見自己的車子蒙塵，有點不習慣，然而比對其他附近的車輛，還是好很多。提到車輛清潔，不禁令我懷念當年的香港 私家車文化。

在70年代的香港，地鐵 系統還未完成，巴士（公共客車）和的士（租賃車）是香港人的主要交通工具，擁有私家車的人非富即貴。自從大量內地移民擁入，香港開始興旺，中產階級大增，有能力擁有私家車的人漸多，而且日見普遍。

我在70代考入香港政府懲教署，獲得一份高職，經常須穿梭中環總部和青少年教導所工作，有幸獲得政府汽車 津貼，成為擁有私家車的一族，因為經常用車，有機會接觸住家附近的有車人士，開始認識他們的私家車文化。

當年我居住在香港島的北角商業區，區內商業大廈林立，但很少建有室內停車場。居民大都是新中產階層，擁有私家車的人不少，能停泊車輛過夜的，只有英皇道附近的橫街，和通往山邊住宅的小街道兩旁，間中有少量住宅前的停車空間，幸而區內的私家車還沒有飽和。我當時下班回家，就是停泊在附近的街道旁過夜。

我很快就發現區內有一種很獨特的文化。停泊在區內街道的私家車車主，都是附近的居民，形成一個不成文默契的群組，他們相約盡量泊回個別的固定街頭，以住處遠近商議調整泊車位置，於是大家都可節省取車和步行的時間，還可互相照顧。他們更合資雇用清潔工，每天早晚清潔車輛一次，使得駕車者每天都能駕駛清新潔淨的車子上班，間接也創造一批清潔工人的工作機會。

同時這群組還跟市內兩個維修車房達成協議，我們全部到他們的車房修車、換機油或其他保養，保證他們有我們這筆固定生意，他們也給予我們特別優惠，作為回報，互助互利，各得其所。

後來，區內私家車逐漸增多，停車位漸感不足，開始有停車問題出現，部分私家街道的民宅，在宅前街道旁用鐵柱、鐵鍊圍住一個車位，作為該宅專用車位，後來屋主因為沒有車，居然可以租出去，獲得額外固定收入。

筆者曾租用此類車位多年，再沒有停泊車輛的顧慮，仍維持先前擁車群組的關係，繼續沿用合資洗車和汽車維修的服務。

之後，我陸續發現其他地區的中產有車階級，也有類似的群組，維護他們在區內私家車的各項有關的利益。

香港人永遠有他們自創解決問題的方法，總能做到相互得益，形成一種很獨特的私家車文化。