「樓下閂水喉！樓下…！…！」這是粵語片興盛時期，一套描述香港 掣水窘態的處境喜劇，片名就是這句呼求。

昔日香港每遇旱災，就逼得要隔天、甚至隔三、四天只供水幾小時，港人稱之為「掣水」。初到香港時，年紀雖小，卻在電影 放映前，就已親身體驗從未經驗過的缺水生活。

當時住在大埔道新亞書院鄰近，附近樓宇多是唐樓，自來水從地下靠水壓上升往高層；不像新式大廈天台有水箱，水先注入水箱，而由水箱從上往下流。因此掣水期間，水箱可能還有微量存水，唐樓的水喉則滴水全無；到供水時間，低層家家戶戶都開水喉貯水，水壓減弱，無法上升到高層；除非樓下合作，聽取樓上住戶大聲呼喚：「樓下閂水喉！」

幼時頑皮，草草做完功課，曾和街童去大埔道的石梨貝水塘觀看，水塘真的水淺見底。但也驚奇見到有人推著木頭車來水塘取水，再推到大埔道北毗的木屋區，賣水給無力在公共水喉排隊、拿大型水桶取水的老弱居民。

公共水喉供水那天，水喉旁邊排列了兩條長長的水桶陣：居民為貯存用水，都拿多個水桶，以水桶排隊，人則站立旁邊看守、等候。

香港島四面環海，在漁村時代，居民靠山上流下來的溪水維生。港人稱山溪為坑，大的水溪就稱為大坑。今天港島的大坑已在路面下面。正如九龍的大坑東道，在上世紀五○年代初，還是一條大山溪，昔日山溪也在路面下面。

從獅子山流下的山溪，滙入昔日一個池塘，可能就稱為九龍塘。池塘水和其他小溪沿今天的大坑東道，再流下經水渠道，流出旺角大角咀出海。途中還有小溪滙入，居民在溪邊洗衣、染布廠取溪水染布，遺留下今天的洗衣街、染布房街，和黑布街、白布街；一如港島大坑遺留下今天的浣紗街、大坑道。

至於新界，除了有天然的小湖泊，也有人工挖掘的池塘，以貯存溪水和雨水，作為養魚、灌溉或日常生活的需要。但香港缺乏大江、大河和湖泊，日常用水，全靠雨露滙入溪流。當香港人口增長，唯一對策就是在有山溪流經的山谷出口構築堤壩，以貯存水源，這些蓄水的山谷，港人稱為水塘。

人口愈多，水塘的需求愈多，面積也愈大。能構築水壩蓄水的山谷有限，相反香港地少人多，反而把一些最早期的小水塘填平，變成優雅豪宅建地，例如港島東區的七姊妹水塘和太古水塘。

窮則變！政府選新界適合的海灣以堤壩封鎖灣口，抽亁海水，貯存溪水和雨水，如萬宜水庫、船灣淡水湖。

這些大大小小近20個水塘，也只能提供全港25%的用水需求；港府於是制定新規：以海水沖廁，多提供了約22%的用水需要。本來把海水化淡，就完全能夠解決用水問題，可是成本太貴，向大陸購買東江水，反而便宜。

於是在60年之前，港府和大陸雙方展開談判、計畫。開闢水道、架設水管，設抽水站、水質檢驗設施，供水香港：到了65年3月1日，正式供水。香港人口增加，供水量不斷增加，物有所值，水價雖隨之而加，東江水則已完全解決了港人用水需求，不用掣水。

港人經歷缺水、掣水，早就深刻體會水的貴重，所以港人俗稱金錢為「水」。新冠疫情 影響香港經濟，祝願港人花錢也不用「掣水」。