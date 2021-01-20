佛家有「善護念，無所住」的思想，出自《金剛經》：「善護念其心……應無所住而生其心……。」其實不僅佛家，儒家、道家以及其他一切宗教，以至人類一切修行，都是圍繞「善護念」這觀念說法。

甚麼是「善護念」?淺說不妨從「一念之間」談起。一個無聊的念頭，可以把人迫瘋，其實想通了也沒甚麼。一念之間，可以改變愛情的結局。人生的悲喜劇，也在這一念。一念之間反映不同的心態，同樣是一件事，可以覺得會是烏雲密布，也可覺得不過是雲淡風輕。

從善護念說到樂觀。手持半杯水，悲觀者會說是半空，樂觀者會說是半滿。同樣是半杯水，一念之間，視乎眼光定位於擁有還是失去的那一半。但一般來說，樂觀的人比較健康；樂觀的人在工作上比較容易成功。要決定一個人事業的成功，有三個要素：能力、動機和樂觀。

人的心態許多時是兩面看。記得有部幽默喜劇電影 叫《搖錢樹》(Holy Man)，由艾迪墨菲演一名天生具有領袖魅力的教徒G先生，平日雲遊四海、樂善好施，以其能言善道的天賦推銷，財源滾滾，而其秘訣可能就是教人樂觀地看問題。

剛開場時G先生如朝聖者般在馬路上走幾步便跪下親吻草地，一輛開篷車高速駛過，車上年輕人用一杯飲料向他擲去，換作是旁人，多半會惡言怒罵。但G先生怎樣回應?

他向著開篷車的年輕人大叫：「謝謝你們不用鋁罐擲我!」，又看著被擲滿一身的飲料笑著說：「是我最喜歡的櫻桃味！」可見心情愉快，一念之間，壞事也變好事。

或者凡事換個角度看，壞心情也變好心情。